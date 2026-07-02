Це заборонено робити при алергії на сонце: що значно погіршить стан

Алергія на сонце — це реакція імунної системи на ультрафіолетове випромінювання. Вона проявляється у вигляді висипу, свербежу, почервоніння, пухирів чи навіть набряків. Найпоширеніші форми — поліморфний світловий висип, сонячна кропив’янка. Симптоми можуть виникати через кілька хвилин або годин після перебування на сонці та тривати кілька днів.

Відпочинок. Ілюстративне фото

Перша допомога при алергії

Уникнення сонця: негайно перейти у тінь або приміщення. Навіть коротке перебування на сонці може посилити реакцію.

Охолодження шкіри: прикласти чистий рушник, змочений прохолодною водою, або прийняти прохолодну ванну. Це зменшує свербіж і запалення.

Зволоження: використання кремів чи лосьйонів без спирту, зокрема алое Вера або каламін, допомагає зняти подразнення.

Медикаменти: при сильному свербежі можна застосувати антигістамінні препарати, а при вираженому запаленні — креми з кортикостероїдами, призначені лікарем.

Гідратація: пити більше води, щоб уникнути зневоднення, особливо якщо є симптоми сонячного опіку.

Чого не можна робити

Не залишатися на сонці після появи висипу. Це погіршить стан і може викликати нові ураження.

Не використовувати засоби з алкоголем у складі, адже вони сушать шкіру і посилюють подразнення.

Не розчісувати висип — це може призвести до інфекції.

Не проколювати пухирі: вони захищають шкіру під час загоєння. Якщо пухир розкрився самостійно, потрібно обробити його антисептиком і накрити стерильною пов’язкою.

Не застосовувати агресивні косметичні засоби (парфуми, скраби, засоби з кислотами), які можуть викликати додаткову реакцію.

Не ігнорувати симптоми: якщо з’являється набряк обличчя, утруднене дихання чи сильне запаморочення, слід негайно звернутися до лікаря.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав про засоби, які швидко загоюють рани.



