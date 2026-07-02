Это запрещено делать при аллергии на солнце: что значительно ухудшит состояние

Аллергия на солнце – это реакция иммунной системы на ультрафиолетовое излучение. Она проявляется в виде сыпи, зуда, покраснения, волдырей или даже отеков. Самые распространенные формы — полиморфная световая сыпь, солнечная крапивница. Симптомы могут возникать через несколько минут или часов после пребывания на солнце и продолжаться несколько дней.

Отдых. Иллюстративное фото

Первая помощь при аллергии

Избегание солнца: немедленно перейти в тень или помещение. Даже короткое пребывание на солнце может усугубить реакцию.

Охлаждение кожи: приложить чистое полотенце, смоченное прохладной водой, или принять прохладную ванну. Это уменьшает зуд и воспаление.

Увлажнение: использование кремов или лосьонов без спирта, в частности алоэ Вера или каламин, помогает снять раздражение.

Медикаменты: при сильном зуде можно применить антигистаминные препараты, а при выраженном воспалении – кремы с кортикостероидами, назначенные врачом.

Гидратация: пить больше воды во избежание обезвоживания, особенно если есть симптомы солнечного ожога.

Чего нельзя делать

Не оставаться на солнце после появления сыпи. Это усугубит состояние и может вызвать новые поражения.

Не использовать средства с алкоголем в составе, ведь они сушат кожу и усугубляют раздражение.

Не расчесывать сыпь – это может привести к инфекции.

Не прокалывайте волдыри: они защищают кожу во время заживления. Если волдырь раскрылся самостоятельно, нужно обработать его антисептиком и накрыть стерильной повязкой.

Не использовать агрессивные косметические средства (духи, скрабы, средства с кислотами), которые могут вызвать дополнительную реакцию.

Не игнорировать симптомы: если отек лица, затрудненное дыхание или сильное головокружение, следует немедленно обратиться к врачу.

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