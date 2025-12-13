Не можете довго заснути: цей лайфхак допоможе всім

Уникнути будь-яких проблем з безсонням можна за допомогою простого способу із заплющеними очима. Він допоможе заспокоїти нервову систему, що полегшує процес засипання.

Сон. Фото: із відкритих джерел

Медсестра дитячої неврології Кіара Девітт розповіла, щоб швидше заснути, треба заплющити очі і повільно обертати ними з боку в бік, потім вгору і вниз, по колу, за годинниковою стрілкою та проти. Робити обертання потрібно повільно та рівномірно, доки не відчуєте сонливість.

"Змушуючи очі рухатися вперед і назад повільними, плавними рухами, ви імітуєте коливання, які природно відбуваються під час фази швидкого сну", — пояснила вона.

Це свого роду підсвідома система повідомлень решті нервової системи у тому, що слід розслаблятися.

Якщо ви довго не можете заснути, то думки можуть спровокувати стрес, тримаючи вас у тонусі. Ця техніка працює, адже дає розуму просте, нудне, фізичне завдання, на якому можна зосередитись.

Ще вам можуть допомогти заснути: режим сну. Лягайте і прокидайтеся одночасно і щодня. Уникайте денного сну після 15:00.

Підготовка спальні. У кімнаті має бути темно, тихо та прохолодно (приблизно 18-20 °C). Заберіть джерела яскравого світла, використовуйте беруші або маску.

Гігієна перед сном. Відкладіть телефон за 1 годину до сну. Має бути легка вечеря за 2-3 години до того, як лягати.

Теплий душ також може полегшити засинання.

Обмеження кофеїну та алкоголю. Кофеїн не пізніше ніж за 6 годин до сну. Тоді як алкоголь порушує якість сну, навіть якщо дає відчуття сонливості.

Варто додати, якщо будь-які з цих методів не допомагають, можна 20-40 хвилин прогулятися на вулиці перед сном.

