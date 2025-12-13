Не можете долго заснуть: этот лайфхак поможет абсолютно всем

Избежать любых проблем с бессонницей можно с помощью простого способа с закрытыми глазами. Он может помочь успокоить нервную систему, что облегчает процесс засыпания.

Сон. Фото: из открытых источников

Медсестра детской неврологии Киара Девитт рассказала, чтобы быстрее заснуть, нужно закрыть глаза и медленно вращать ими из стороны в сторону, затем вверх и вниз, по кругу, по часовой стрелке и против. Делать вращения нужно медленно и равномерно, пока не почувствуете сонливость.

"Заставляя глаза двигаться вперед и назад медленными, плавными движениями, вы имитируете колебания, которые естественным образом происходят во время фазы быстрого сна", — объяснила она.

Это своего рода подсознательная система сообщений остальной нервной системе о том, что следует расслабляться.

Если вы долго не можете заснуть, то мысли могут спровоцировать стресс, держа вас в тонусе. Эта техника работает, ведь дает уму простое, скучное, физическое задание, на котором можно сосредоточиться.

Еще вам могут помочь заснуть: режим сна. Ложитесь и просыпайтесь в одно и то же время каждый день. Избегайте дневного сна после 15:00.

Подготовка спальни. В комнате должно быть темно, тихо и прохладно (примерно 18-20 °C). Уберите источники яркого света, при необходимости используйте беруши или маску.

Гигиена перед сном. Отложите телефон за 1 час до сна. Должен быть легкий ужин за 2-3 часа до того, как ложиться.

Теплый душ также может облегчить засыпание.

Ограничение кофеин и алкоголь. Кофеин не позднее чем за 6 часов до сна. Тогда как алкоголь нарушает качество сна, даже если дает ощущение сонливости.

Стоит добавить, если любые из этих методов не помогают, то можно 20-40 минут прогуляться на улице перед сном.

