Названо ранні симптоми, які вказують на клімакс

Менопауза є природним етапом у житті жінки, коли припиняються менструації та завершується репродуктивний період. Цей процес не відбувається раптово. Йому передує перехідний етап, відомий як перименопауза. Він може тривати кілька років. Саме в цей час організм починає “говорити” про зміни, і ранні симптоми допомагають зрозуміти, що наближається новий життєвий етап.

Зміни у менструальному циклі - один із перших проявів. Менструації стають нерегулярними, а також коротшими чи довшими. Це сигналізує про поступове зниження рівня естрогену.

Припливи жару та нічні потовиділення — виникають часто, бувають раптовими, супроводжуватися почервонінням обличчя та відчуттям інтенсивного тепла.

Зміни настрою — може виникати дратівливість, тривожність або перепади емоцій. Можливе відчуття пригніченості чи зниження самооцінки. Це пояснюється гормональними коливаннями, які впливають на нервову систему.

Проблеми зі сном — можливе пробудження серед ночі чи труднощі із засинанням. Недостатній відпочинок призводить до зниження енергії та концентрації вдень.

“Туман у голові" - виникають у труднощах із пам’яттю та концентрацією.

Сухість шкіри та слизових оболонок. Також можливі болі у суглобах і м’язах, що раніше не турбували.

Збільшення ваги або зміна розподілу жирової тканини — це пов’язано з гормональними перебудовами та уповільненням метаболізму.

У кожної жінки ранні симптоми клімаксу можуть відрізнятися. Для одних вони є легкими і майже непомітними, для інших — значно впливають на якість життя. Важливо розуміти ці ознаки, щоб своєчасно звернутися до лікаря та отримати рекомендації щодо підтримки здоров’я у цей період.

