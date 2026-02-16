Названы ранние симптомы, которые указывают на климакс

Менопауза является естественным этапом жизни женщины, когда прекращаются менструации и завершается репродуктивный период. Этот процесс не происходит внезапно. Ему предшествует переходный этап, известный как перименопауза. Он может занять несколько лет. Именно в это время организм начинает говорить об изменениях, и ранние симптомы помогают понять, что приближается новый жизненный этап.

Женщина. Иллюстративное фото

Изменения в менструальном цикле – одно из первых проявлений. Менструации становятся нерегулярными, а также более короткими или длинными. Это сигнализирует о постепенном понижении уровня эстрогена.

Приливы жара и ночные потоотделения возникают часто, бывают внезапными, сопровождаться покраснением лица и ощущением интенсивного тепла.

Изменения настроения – может возникать раздражительность, тревожность или перепады эмоций. Возможно чувство подавленности или снижение самооценки. Это объясняется гормональными колебаниями, влияющими на нервную систему.

Проблемы со сном – возможно пробуждение среди ночи или трудности с засыпанием. Недостаточный отдых приводит к снижению энергии и концентрации днем.

"Туман в голове" — возникают в трудностях с памятью и концентрацией.

Сухость кожи и слизистых оболочек. Также возможны боли в суставах и мышцах, которые раньше не беспокоили.

Увеличение веса или изменение распределения жировой ткани – это связано с гормональными перестройками и замедлением метаболизма.

У каждой женщины ранние симптомы климакса могут отличаться. Для одних они легки и почти незаметны, для других — оказывают значительное влияние на качество жизни. Важно понимать эти признаки, чтобы своевременно обратиться к врачу и получить рекомендации по поддержанию здоровья в этот период.

