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Названо продукти, які швидко “вбивають” організм після 40 років

ТОП продуктів, які швидко “вбивають” організм після 40 років

26 червня 2026, 18:46
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Кречмаровская Наталия

Найбільш небезпечним продуктом після 40 років вважаються перероблені м’ясні вироби, адже вони містять надмірну кількість солі, насичених жирів та нітратів, що підвищують ризик серцево-судинних хвороб і раку. Саме вони найшвидше руйнують організм у зрілому віці.

Названо продукти, які швидко “вбивають” організм після 40 років

Проблеми зі здоров'ям. Ілюстративне фото

Чим небезпечні перероблені м’ясні вироби

Перероблені м’ясні вироби, такі як ковбаси, сосиски, бекон чи салямі, містять консерванти та нітрати. Дослідження показують, що регулярне споживання навіть невеликих порцій підвищує ризик розвитку колоректального раку на 18%.

Високий вміст натрію сприяє гіпертонії, яка після 40 років стає однією з головних причин інсультів та серцевих нападів.

Насичені жири знижують еластичність судин, що ускладнює роботу серця і підвищує рівень "поганого" холестерину.

Інші продукти, що шкодять після 40

Солодкі напої — одна банка газованої води містить до 10 чайних ложок цукру. Це призводить до інсулінорезистентності, набору ваги та втрати щільності кісток.

Білий хліб — швидко перетворюється на глюкозу, викликаючи різкі стрибки цукру в крові та сприяючи ожирінню.

Смажені страви — утворюють шкідливі сполуки, що провокують запалення та прискорюють старіння клітин.

Консервовані супи — приховують надмірну кількість солі, яка перевантажує нирки та підвищує ризик остеопорозу.

Маргарин — навіть у невеликих кількостях містить трансжири, що підвищують рівень холестерину LDL і знижують HDL.

Алкоголь — після 40 років організм повільніше його метаболізує, що погіршує сон, гормональний баланс і роботу печінки.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав про найкорисніше м’ясо у світі.




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