Названо найкорисніше м’ясо у світі: що варто додати до раціону

Субпродукти називають надзвичайно поживними — вони містять багато вітамінів групи В, включаючи вітамін В12 та фолієву кислоту.

М'ясо. Ілюстративне фото

Ці продукти багаті на мінерали, включаючи залізо, магній, селен та цинк, а також життєво важливі жиророзчинні вітаміни A, D, E та K, пише видання Mirror.

Деякі з цих мінералів, як зазначають спеціалісти, можуть допомогти запобігти пошкодженню вільними радикалами, анемії, зміцнити імунну систему та сприяти загоєнню ран.

До найбільш регулярно споживаних сортів м’яса субпродуктів належать:

Печінка, яку називають “джерелом поживних речовин серед субпродуктів” і навіть “природним мультивітаміном”

Язик

Серце

Нирки

Мозок — вважається делікатесом у багатьох культурах і є багатим джерелом омега-3 жирних кислот.

Дієтолог і сертифікований спеціаліст з лікування та освіти діабетиків Кеті В. Ворвік пояснила, що харчова цінність м’яса субпродуктів дещо варіюється залежно від джерела тваринного походження та типу органу. Але більшість органів надзвичайно поживні. Фактично, більшість із них мають більшу поживну цінність, ніж м’язове м’ясо.

“Вони особливо багаті на вітаміни групи В, такі як вітамін В12 та фолат. Вони також багаті на мінерали, включаючи залізо, магній, селен та цинк, а також важливі жиророзчинні вітаміни, такі як вітаміни A, D, E та K”, — йдеться у повідомленні.

До того ж субпродукти називають гарним джерелом білка. Тваринний білок забезпечує всі дев'ять незамінних амінокислот, необхідних організму для ефективного функціонування.

При цьому лікарі застерігають, що субпродукти містять значно вищий рівень холестерину порівняно з нежирнішими шматками м’язового м’яса, незалежно від тварини, з якої вони походять. Так 100 грамів вареного яловичого мозку містять 2000 міліграмів холестерину, тоді як нирки та печінка містять 716 міліграмів та 381 міліграм відповідно. При цьому рекомендована добова норма для холестерину становить лише 300 міліграмів на день.

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