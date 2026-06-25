Названо самое полезное мясо в мире: что следует добавить в рацион

Субпродукты называют очень питательными — они содержат много витаминов группы В, включая витамин В12 и фолиевую кислоту.

Мясо. Иллюстративное фото

Эти продукты богаты минералами, включая железо, магний, селен и цинк, а также жизненно важные жирорастворимые витамины A, D, E и K, пишет издание Mirror.

Некоторые из этих минералов, как отмечают специалисты, могут помочь предотвратить повреждение свободными радикалами, анемию, укрепить иммунную систему и способствовать заживлению ран.

К наиболее регулярно потребляемым сортам мяса субпродуктам относятся:

Печень, которую называют "источником питательных веществ среди субпродуктов" и даже "естественным мультивитамином"

Язык

Сердце

Почки

Мозг – считается деликатесом во многих культурах и является богатым источником омега-3 жирных кислот.

Диетолог и сертифицированный специалист по лечению и образованию диабетиков Кэти В. Уорвик пояснила, что пищевая ценность мяса субпродуктов несколько варьируется в зависимости от источника животного происхождения и типа органа. Но большинство органов очень питательны. Фактически большинство из них имеют большую питательную ценность, чем мышечное мясо.

"Они особенно богаты витаминами группы В, такими как витамин В12 и фолат. Они также богаты минералами, включая железо, магний, селен и цинк, а также важные жирорастворимые витамины, такие как витамины A, D, E и K", — говорится в сообщении.

К тому же, субпродукты называют хорошим источником белка. Животный белок обеспечивает все девять незаменимых аминокислот, необходимых организму для эффективного функционирования.

При этом врачи предостерегают, что субпродукты содержат значительно более высокий уровень холестерина по сравнению с более нежирными кусками мышечного мяса, независимо от животного, из которого они происходят. Так 100 граммов вареного говяжьего мозга содержат 2000 мг холестерина, тогда как почки и печень содержат 716 мг и 381 мг соответственно. При этом рекомендуемая суточная норма для холестерина составляет всего 300 мг в день.

Напомним: портал "Комментарии" писал, какие продукты защитят от рака и высокого давления.



