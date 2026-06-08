Ці продукти захистять від раку, інсульту, високого холестерину та тиску

Спеціалісти наголошують, що деякі продукти можуть знизити ризик серцевих захворювань на 11%. Професор Тім Спектор назвав тип їжі, який знижує ризик “практично кожної хвороби”. Це, за його словами, клітковина.

Інсульт. Ілюстративне фото

Харчові волокна, які часто називають грубими поживними речовинами, – це неперетравлюваний компонент, що міститься в рослинних продуктах, включаючи фрукти, овочі, зернові та бобові. Вони проходять через шлунок, тонкий кишківник і товсту кишку переважно в незмінному вигляді та широко визнані за те, що сприяють травленню, підтримують здоров'я кишківника та контролюють рівень цукру в крові, пише видання Mirror.

Професор Спектор переконаний, що збільшення споживання клітковини може знизити не лише ризик серцевих захворювань, але також ймовірність розвитку раку та аутоімунних захворювань.

“Кожні додаткові п'ять грамів клітковини, які ви споживаєте, можуть знизити ризик серцевих захворювань та інсульту до 11%. Кожні п’ять грамів додаткової клітковини, які ви отримуєте, поступово знижують ранню смертність від серцевих захворювань або інсультів десь на 5-11%, і ця цифра продовжує зростати зі збільшенням дози”, — цитує видання слова експерта.

Дослідження, проведене у 2022 році, показало, що багаті на клітковину дієти знижують “смертність від усіх причин” і пов’язані зі зниженням артеріального тиску, рівня холестерину та концентрації цукру в крові. Лікарі радять добовий мінімум клітковини для дорослих 30 г.

Щоб збільшити споживання клітковини, експерти радять:

обирати цільнозерновий хліб, печиво, макарони з цільної пшениці, булгур або коричневий рис, вівсяну кашу;

додавати бобові, такі як квасоля, сочевиця або нут, до рагу та салатів;

включати багато овочів до страв, як гарнір або додаючи їх до соусів, рагу,

для перекусів варто обирати свіжі фрукти, овочеві палички, житні крекери, вівсяне печиво та несолоні горіхи або насіння.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, які три звички підвищують ризик інсульту.



