Эти продукты защитят от рака, инсульта, высокого холестерина и давления

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Кречмаровская Наталия
Специалисты отмечают, что некоторые продукты могут снизить риск сердечных заболеваний на 11%. Профессор Тим Спектор назвал тип пищи, снижающий риск практически каждой болезни. Это, по его словам, клетчатка.
Инсульт. Иллюстративное фото
Пищевые волокна, часто называемые грубыми питательными веществами, – это неперевариваемый компонент, содержащийся в растительных продуктах, включая фрукты, овощи, зерновые и бобовые. Они проходят через желудок, тонкий кишечник и толстую кишку преимущественно в неизменном виде и широко признаны способствующими пищеварению, поддерживают здоровье кишечника и контролируют уровень сахара в крови, пишет издание Mirror.
Профессор Спектор убежден, что увеличение потребления клетчатки может снизить не только риск сердечных заболеваний, но также вероятность рака и аутоиммунных заболеваний.
Исследование, проведенное в 2022 году, показало, что богатые клетчаткой диеты снижают "смертность от всех причин" и связаны со снижением артериального давления, уровня холестерина и концентрации сахара в крови. Врачи советуют суточный минимум клетчатки для взрослых 30 г.
Чтобы увеличить потребление клетчатки, эксперты советуют:
выбирать цельнозерновой хлеб, печенье, макароны из цельной пшеницы, булгур или коричневый рис, овсяную кашу;
добавлять бобовые, такие как фасоль, чечевица или нут, в рагу и салаты;
включать много овощей в блюда, как гарнир или добавляя их к соусам, рагу,
Для перекусов следует выбирать свежие фрукты, овощные палочки, ржаные крекеры, овсяное печенье и несоленые орехи или семена.
Напомним: портал "Комментарии" писал, какие три привычки повышают риск инсульта.