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Названы продукты, которые быстро "убивают" организм после 40 лет

ТОП продуктов, которые быстро "убивают" организм после 40 лет

26 июня 2026, 18:46
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Кречмаровская Наталия

Наиболее опасным продуктом после 40 лет считаются переработанные мясные изделия, так как они содержат избыточное количество соли, насыщенных жиров и нитратов, повышающих риск сердечно-сосудистых заболеваний и рака. Именно они быстрее всего разрушают организм в зрелом возрасте.

Названы продукты, которые быстро "убивают" организм после 40 лет

Проблемы со здоровьем. Иллюстративное фото

Чем опасны переработанные мясные изделия

Переработанные мясные изделия, такие как колбасы, сосиски, бекон или салями, содержат консерванты и нитраты. Исследования показывают, что регулярное потребление даже небольших порций увеличивает риск развития колоректального рака на 18%.

Высокое содержание натрия способствует гипертонии, которая после 40 лет становится одной из главных причин инсультов и сердечных приступов.

Насыщенные жиры снижают эластичность сосудов, что затрудняет работу сердца и повышает уровень "плохого" холестерина.

Другие продукты, вредящие после 40

Сладкие напитки – одна банка газированной воды содержит до 10 чайных ложек сахара. Это приводит к инсулинорезистентности, набору веса и потере плотности костей.

Белый хлеб – быстро превращается в глюкозу, вызывая резкие скачки сахара в крови и способствуя ожирению.

Жареные блюда – образуют вредные соединения, которые провоцируют воспаление и ускоряют старение клеток.

Консервированные супы скрывают избыточное количество соли, которая перегружает почки и повышает риск остеопороза.

Маргарин – даже в небольших количествах содержит трансжиры, повышающие уровень холестерина LDL и снижающие HDL.

Алкоголь – после 40 лет организм медленнее его метаболизирует, что ухудшает сон, гормональный баланс и работу печени.

Напомним: портал "Комментарии" писал о самом полезном мясе в мире.




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