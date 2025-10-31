Названо поширені помилки під час сніданку, які “вбивають” кишківник

Сніданок — важливий прийом їжі, однак деякі помилки можуть значно зашкодити здоров'ю кишківника.

Проблеми зі здоров'ям. Ілюстративне фото

Гастроентеролог Доктор Саурабх Сеті пояснив, що сніданок допомагає “налаштувати” травну систему весь день, стимулювати вироблення ферментів та готуватися до перетравлення їжі. Це робить ранковий прийом їжі надзвичайно важливим, пише видання Daily mail.

Лікар розповів про чотири поширені помилки під час сніданку, які можуть “вбити” кишківник.

Пропускати сніданок — це може призвести до дискомфорту пізніше протягом дня. Лікар пояснив, що тривалі перерви в їжі призводять до накопичення кислоти та млявої моторики кишківника (руху їжі по кишківнику). За його словами, кислота може призвести до запалення, яке деякі дослідження пов'язують з підвищеним ризиком розвитку раку шлунково-кишкового тракту та товстої кишки.

Вживати солодкі пластівці - вони містять багато цукру. Гранола містить в середньому від 10 до 15 грамів цукру на порцію, тоді як багато пластівців можуть містити аналогічну кількість. Вживання надмірної кількості цукру може спричинити запалення в кишківнику. Постійно високий рівень цукру в крові, як пише видання, підвищує ризик розвитку діабету 2 типу, оскільки він спонукає підшлункову залозу з часом виробляти більше інсуліну, що підвищує ризик інсулінорезистентності або коли клітини перестають реагувати на гормон голоду.

Не снідати вдома - їжа “на ходу” чи в офісі, як пише видання, може викликати стресову ситуацію, що призводить до меншого вивільнення травних ферментів та здуття живота. Для кращого травлення лікарі радять снідати спокійно та добре пережовувати їжу.

Не пити воду після пробудження — доктор Сеті порадив кожному починати свій день зі склянки води. Щоночі люди під час сну втрачають від двох до чотирьох склянок води, що може викликати спрагу вранці. За даними Гарвардського університету, чоловікам потрібно випивати близько 15 склянок води на день, тоді як жінкам потрібно випивати 11 склянок.

