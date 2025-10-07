logo_ukra

Цей напій справжній порятунок від захворювань кишківника
НОВИНИ

Цей напій справжній порятунок від захворювань кишківника

Названо чай, який захистить від проблем з кишківником

7 жовтня 2025, 00:48
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

Вживання чаю ройбуш допоможе захистити кишківник від багатьох хвороб та покращити самопочуття.

Цей напій справжній порятунок від захворювань кишківника

Ройбуш. Ілюстративне фото

Доведено, що ройбуш має антиоксидантну дію, що допомагає захистити клітини організму від пошкоджень, спричинених шкідливими молекулами, пише видання Independent.

Зазначається, що погане здоров'я кишківника призводить до таких проблем, як хронічне запалення, втома, тривога та аутоімунні розлади. Розлади травлення (кишкового тракту), такі як синдром подразненого кишківника, запор та диспепсія (розлад травлення), вражають понад 40% населення світу. Жінки страждають частіше (49%), ніж чоловіки (36,6%). Тож вчені знайшли спосіб покращити здоров'я кишківника. 

Дослідження показали, що: 

Ферментований (червоний) ройбуш найкраще бореться із запаленням у кишківнику.

Неферментований (зелений) ройбуш зміцнює кишковий бар'єр. Чай стимулював вироблення білків, які підтримують міцність цього бар'єра, що захищає від потрапляння шкідливих речовин у кров.

“Дослідження показують, що чай ройбуш, як ферментований, так і неферментований, має унікальні переваги для здоров'я кишківника. Ферментований ройбуш може зменшити запалення кишківника, а неферментований ройбуш може допомогти підтримувати здоров'я слизової оболонки кишківника”, — цитує видання слова дослідників. 

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що підтримати здоров'я серця та навіть захистити організм від раку допоможе гранат та гранатовий сік. За результатами досліджень вчені виявили, що гранатовий сік допомагає зменшити ризик появи бляшок в артеріях. 




Джерело: https://www.independent.co.uk/life-style/health-and-families/rooibos-tea-benefits-gut-health-b2839544.html
