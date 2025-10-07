logo

Здоровье диета и питание Это напиток настоящее спасение от заболеваний кишечника
НОВОСТИ

Это напиток настоящее спасение от заболеваний кишечника

Назван чай, который защитит от проблем с кишечником

7 октября 2025, 00:48
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

Употребление чая ройбуш поможет оградить кишечник от многих болезней и улучшить самочувствие.

Это напиток настоящее спасение от заболеваний кишечника

Ройбуш. Иллюстративное фото

Доказано, что ройбуш обладает антиоксидантным действием, что помогает защитить клетки организма от повреждений, вызванных вредными молекулами, пишет издание Independent.

Отмечается, что плохое здоровье кишечника приводит к таким проблемам как хроническое воспаление, усталость, тревога и аутоиммунные расстройства. Расстройства пищеварения (кишечного тракта), такие, как синдром раздраженного кишечника, запор и диспепсия (расстройство пищеварения), поражают более 40% населения мира. Женщины страдают чаще (49%), чем мужчины (36,6%). Ученые нашли способ улучшить здоровье кишечника.

Исследования показали, что:

Ферментированный (красный) ройбуш лучше борется с воспалением в кишечнике.

Неферментированный (зеленый) ройбуш укрепляет кишечный барьер. Чай стимулировал выработку белков, поддерживающих крепкость этого барьера, защищающего от попадания вредных веществ в кровь.

"Исследования показывают, что чай ройбуш, как ферментированный, так и неферментированный, обладает уникальными преимуществами для здоровья кишечника. Ферментированный ройбуш может уменьшить воспаление кишечника, а неферментированный ройбуш может помочь поддерживать здоровье слизистой кишечника", — цитирует издание.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что поддержать здоровье сердца и даже защитить организм от рака поможет гранат и гранатовый сок. По результатам исследований ученые обнаружили, что гранатовый сок помогает снизить риск появления бляшек в артериях.




Источник: https://www.independent.co.uk/life-style/health-and-families/rooibos-tea-benefits-gut-health-b2839544.html
