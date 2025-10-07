Это напиток настоящее спасение от заболеваний кишечника

Рубрики
Кречмаровская Наталия
Употребление чая ройбуш поможет оградить кишечник от многих болезней и улучшить самочувствие.
Доказано, что ройбуш обладает антиоксидантным действием, что помогает защитить клетки организма от повреждений, вызванных вредными молекулами, пишет издание Independent.
Отмечается, что плохое здоровье кишечника приводит к таким проблемам как хроническое воспаление, усталость, тревога и аутоиммунные расстройства. Расстройства пищеварения (кишечного тракта), такие, как синдром раздраженного кишечника, запор и диспепсия (расстройство пищеварения), поражают более 40% населения мира. Женщины страдают чаще (49%), чем мужчины (36,6%). Ученые нашли способ улучшить здоровье кишечника.
Исследования показали, что:
Ферментированный (красный) ройбуш лучше борется с воспалением в кишечнике.
Неферментированный (зеленый) ройбуш укрепляет кишечный барьер. Чай стимулировал выработку белков, поддерживающих крепкость этого барьера, защищающего от попадания вредных веществ в кровь.
