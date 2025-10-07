Это напиток настоящее спасение от заболеваний кишечника

Употребление чая ройбуш поможет оградить кишечник от многих болезней и улучшить самочувствие.

Ройбуш. Иллюстративное фото

Доказано, что ройбуш обладает антиоксидантным действием, что помогает защитить клетки организма от повреждений, вызванных вредными молекулами, пишет издание Independent.

Отмечается, что плохое здоровье кишечника приводит к таким проблемам как хроническое воспаление, усталость, тревога и аутоиммунные расстройства. Расстройства пищеварения (кишечного тракта), такие, как синдром раздраженного кишечника, запор и диспепсия (расстройство пищеварения), поражают более 40% населения мира. Женщины страдают чаще (49%), чем мужчины (36,6%). Ученые нашли способ улучшить здоровье кишечника.

Исследования показали, что:

Ферментированный (красный) ройбуш лучше борется с воспалением в кишечнике.

Неферментированный (зеленый) ройбуш укрепляет кишечный барьер. Чай стимулировал выработку белков, поддерживающих крепкость этого барьера, защищающего от попадания вредных веществ в кровь.

"Исследования показывают, что чай ройбуш, как ферментированный, так и неферментированный, обладает уникальными преимуществами для здоровья кишечника. Ферментированный ройбуш может уменьшить воспаление кишечника, а неферментированный ройбуш может помочь поддерживать здоровье слизистой кишечника", — цитирует издание.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что поддержать здоровье сердца и даже защитить организм от рака поможет гранат и гранатовый сок. По результатам исследований ученые обнаружили, что гранатовый сок помогает снизить риск появления бляшек в артериях.



