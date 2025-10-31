Названы распространенные ошибки во время завтрака, которые "убивают" кишечник

Завтрак – важный прием пищи, однако некоторые ошибки могут значительно повредить здоровью кишечника.

Проблемы со здоровьем. Иллюстративное фото

Гастроэнтеролог Доктор Саурабх Сети объяснил, что завтрак помогает "настроить" пищеварительную систему весь день, стимулировать выработку ферментов и готовиться к перевариванию пищи. Это делает утренний прием пищи очень важным, пишет издание Daily mail.

Врач рассказал о четырех распространенных ошибках во время завтрака, которые могут "убить" кишечник.

Пропускать завтрак – это может привести к дискомфорту позже в течение дня. Врач объяснил, что длительные перерывы в пище приводят к накоплению кислоты и вялой моторики кишечника (движению пищи по кишечнику). По его словам, кислота может привести к воспалению, которое некоторые исследования связывают с повышенным риском развития рака желудочно-кишечного тракта и толстой кишки.

Употреблять сладкие хлопья – они содержат много сахара. Гранола содержит в среднем от 10 до 15 г сахара на порцию, тогда как многие хлопья могут содержать аналогичное количество. Употребление чрезмерного количества сахара может вызвать воспаление в кишечнике. Постоянно высокий уровень сахара в крови, как пишет издание, повышает риск развития диабета 2 типа, поскольку он побуждает поджелудочную железу со временем вырабатывать больше инсулина, что повышает риск инсулинорезистентности или когда клетки перестают реагировать на гормон голода.

Не завтракать дома — еда "на ходу" или в офисе, как пишет издание, может вызвать стрессовую ситуацию, что приводит к меньшему высвобождению пищеварительных ферментов и вздутию живота. Для лучшего пищеварения врачи советуют завтракать спокойно и хорошо пережевывать пищу.

Не пить воду после пробуждения – доктор Сети посоветовал каждому начинать свой день со стакана воды. Каждую ночь люди во время сна теряют от двух до четырех стаканов воды, что может вызвать жажду утром. По данным Гарвардского университета, мужчинам нужно выпивать около 15 стаканов воды в день, в то время как женщинам нужно выпивать 11 стаканов.

Напомним: портал "Комментарии" писал, какой чай поможет защитить кишечник от заболеваний.



