Названо напої, які швидко “вбивають” організм після 40 років

Найбільш небезпечним напоєм після 40 років вважають солодкі газовані та "дієтичні" напої. Вони підвищують ризик жирової хвороби печінки, серцево-судинних проблем і навіть деяких видів раку. Особливо небезпечні варіанти Zero Sugar. Вони створюють ілюзію безпеки, але фактично шкодять організму сильніше за звичайні солодкі напої.

Проблеми зі здоров'ям. Ілюстративне фото

Чому газовані та дієтичні напої небезпечні після 40

Дієтичні газовані напої — лікарі визначають, що Zero Sugar — це "найбільша брехня у вашому холодильнику". Дослідження показало, що регулярне споживання дієтичних напоїв збільшує ризик метаболічної жирової хвороби печінки на 60%. Це пов’язано з впливом штучних підсолоджувачів на мікробіом кишківника та обмін жирів у печінці.

Солодка газована вода — високий вміст цукру провокує інсулінорезистентність, ожиріння та підвищує ризик серцево-судинних хвороб. Після 40 років організм стає більш чутливим до таких навантажень.

Алкоголь як додатковий фактор ризику

Навіть невеликі дози алкоголю підвищують ризик розвитку раку печінки, стравоходу, молочної залози та підшлункової залози. Глобальний аналіз підтвердив, що безпечної дози алкоголю не існує — ризики зростають із кожним ковтком.

Хронічне вживання алкоголю протягом десятиліть призводить до незворотних змін: цирозу печінки, кардіоміопатії, когнітивних порушень і навіть деменції.

Інші напої, які шкодять організму після 40

Солодкий чай — містить надмірну кількість цукру, що сприяє розвитку жирової хвороби печінки та проблем із серцем.

Солодкі фруктові соки — у магазинних соках відсутня клітковина, а кількість цукру може дорівнювати п’яти апельсинам у склянці. Це "глюкозно-фруктозний удар" для організму, який після 40 років важче переноситься.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, які продукти швидко “вбивають” організм після 40 років.



