logo

BTC/USD

60209

ETH/USD

1615.59

USD/UAH

44.85

EUR/UAH

51.17

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Здоровье наше тело Названы напитки, которые быстро "убивают" организм после 40 лет
commentss НОВОСТИ Все новости

Названы напитки, которые быстро "убивают" организм после 40 лет

ТОП напитков, которые быстро "убивают" организм после 40 лет

29 июня 2026, 17:47
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

Наиболее опасным напитком после 40 лет считают сладкие газированные и диетические напитки. Они повышают риск жировой болезни печени, сердечно-сосудистых проблем и даже некоторых видов рака. Особо опасны варианты Zero Sugar. Они создают иллюзию безопасности, но фактически вредят организму сильнее обычных сладких напитков.

Названы напитки, которые быстро "убивают" организм после 40 лет

Проблемы со здоровьем. Иллюстративное фото

Почему газированные и диетические напитки опасны после 40

Диетические газированные напитки – врачи определяют, что Zero Sugar – это "самая большая ложь в вашем холодильнике". Исследование показало, что регулярное потребление диетических напитков увеличивает риск метаболической жировой болезни печени на 60%. Это связано с влиянием искусственных подсластителей на микробиом кишечника и обмен жиров в печени.

Сладкая газировка — высокое содержание сахара провоцирует инсулинорезистентность, ожирение и повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний. После 40 лет организм становится более чувствительным к таким нагрузкам.

Алкоголь как дополнительный фактор риска

Даже небольшие дозы алкоголя повышают риск рака печени, пищевода, молочной железы и поджелудочной железы. Глобальный анализ подтвердил, что безопасной дозы алкоголя не существует – риски возрастают с каждым глотком.

Хроническое употребление алкоголя в течение десятилетий приводит к необратимым изменениям: циррозу печени, кардиомиопатии, когнитивным нарушениям и даже деменции.

Другие напитки, которые вредят организму после 40

Сладкий чай - содержит чрезмерное количество сахара, что способствует развитию жировой болезни печени и проблем с сердцем.

Сладкие фруктовые соки — в магазинных соках отсутствует клетчатка, а количество сахара может быть равно пяти апельсинам в стакане. Это "глюкозно-фруктозный удар" для организма, который после 40 лет тяжелее переносится.

Напомним: портал "Комментарии" писал, какие продукты быстро "убивают" организм после 40 лет.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости