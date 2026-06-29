Названы напитки, которые быстро "убивают" организм после 40 лет

Наиболее опасным напитком после 40 лет считают сладкие газированные и диетические напитки. Они повышают риск жировой болезни печени, сердечно-сосудистых проблем и даже некоторых видов рака. Особо опасны варианты Zero Sugar. Они создают иллюзию безопасности, но фактически вредят организму сильнее обычных сладких напитков.

Проблемы со здоровьем. Иллюстративное фото

Почему газированные и диетические напитки опасны после 40

Диетические газированные напитки – врачи определяют, что Zero Sugar – это "самая большая ложь в вашем холодильнике". Исследование показало, что регулярное потребление диетических напитков увеличивает риск метаболической жировой болезни печени на 60%. Это связано с влиянием искусственных подсластителей на микробиом кишечника и обмен жиров в печени.

Сладкая газировка — высокое содержание сахара провоцирует инсулинорезистентность, ожирение и повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний. После 40 лет организм становится более чувствительным к таким нагрузкам.

Алкоголь как дополнительный фактор риска

Даже небольшие дозы алкоголя повышают риск рака печени, пищевода, молочной железы и поджелудочной железы. Глобальный анализ подтвердил, что безопасной дозы алкоголя не существует – риски возрастают с каждым глотком.

Хроническое употребление алкоголя в течение десятилетий приводит к необратимым изменениям: циррозу печени, кардиомиопатии, когнитивным нарушениям и даже деменции.

Другие напитки, которые вредят организму после 40

Сладкий чай - содержит чрезмерное количество сахара, что способствует развитию жировой болезни печени и проблем с сердцем.

Сладкие фруктовые соки — в магазинных соках отсутствует клетчатка, а количество сахара может быть равно пяти апельсинам в стакане. Это "глюкозно-фруктозный удар" для организма, который после 40 лет тяжелее переносится.

Напомним: портал "Комментарии" писал, какие продукты быстро "убивают" организм после 40 лет.



