Названо ліки, які можуть викликати сильні головні болі

Нові дослідження показали, що деякі ліки можуть викликати сильні головні болі. Йдеться про препарати від кислотного рефлюксу.

Головний біль. Ілюстративне фото

Вчені виявили, що люди, які приймають таблетки для зниження кислотності, мають вищий ризик виникнення виснажливих головних болів, ніж ті, хто їх не приймає, пише видання Mirror. Вчені назвали ліки, які потенційно можуть викликати мігрені:

інгібітори протонної помпи (ІПП), такі як омепразол та езомепразол, антагоністи гістамінових Н2-рецепторів,

блокатори Н2-рецепторів, такі як циметидин та фамотидин,

антацидні добавки.

До того ж застосування інгібіторів протонної помпи підвищує ризик розвитку деменції.

“Але вчені застерігають, що дослідження не доводить, що препарати, що знижують кислотність, викликають мігрень, а лише показує зв'язок”, — йдеться у повідомленні.

Кислотний рефлюкс — це коли шлункова кислота потрапляє в стравохід, зазвичай після їжі або в положенні лежачи. Спеціалісти зазначають, що у людей з кислотним рефлюксом можуть виникати печія та виразка. Також у таких людей може розвинутися гастроезофагеальна рефлюксна хвороба (ГЕРХ), яка може призвести до раку стравоходу.

Попередні дослідження показали, що у людей зі шлунково-кишковими захворюваннями можуть частіше виникати мігрені, але автор дослідження, професор Маргарет Славін з Університету Меріленду пояснив, що цей зв'язок навряд чи повністю пояснює зв'язок між препаратами, що знижують кислотність, і мігренню, виявлений у дослідженні.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, які звички після 18:00 “вбивають” серце.