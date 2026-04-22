Названы лекарства, которые могут вызвать сильные головные боли

Новые исследования показали, что некоторые лекарства могут вызвать сильные головные боли. Речь идет о препаратах от кислотного рефлюкса.

Ученые обнаружили, что люди, принимающие таблетки для снижения кислотности, имеют более высокий риск возникновения изнурительных головных болей, чем те, кто их не принимает, пишет издание Mirror. Ученые назвали лекарство, которое потенциально может вызвать мигрени:

ингибиторы протонной помпы (ИПП), такие как омепразол и эзомепразол, антагонисты гистаминовых Н2-рецепторов,

блокаторы Н2-рецепторов, такие как циметидин и фамотидин,

антацидные добавки

К тому же применение ингибиторов протонной помпы увеличивает риск развития деменции.

"Но ученые предостерегают, что исследование не доказывает, что снижающие кислотность препараты вызывают мигрень, а лишь показывает связь", — говорится в сообщении.

Кислотный рефлюкс – это когда желудочная кислота попадает в пищевод, обычно после еды или в положении лежа. Специалисты отмечают, что у людей с кислотным рефлюксом может возникать изжога и язва. Также у таких людей может развиться гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь (ГЭРБ), которая может привести к раку пищевода.

Предыдущие исследования показали, что у людей с желудочно-кишечными заболеваниями могут чаще возникать мигрени, но автор исследования, профессор Маргарет Славин из Университета Мэриленда объяснил, что эта связь вряд ли полностью объясняет связь между препаратами, снижающими кислотность, и мигренью, обнаруженную в исследовании.

