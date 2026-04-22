logo

BTC/USD

78280

ETH/USD

2397.82

USD/UAH

44.12

EUR/UAH

51.91

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Названы лекарства, которые могут вызвать сильные головные боли
commentss НОВОСТИ Все новости

Названы лекарства, которые могут вызвать сильные головные боли

ТОП медицинских препаратов, которые могут вызвать сильные головные боли

22 апреля 2026, 13:53
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

Новые исследования показали, что некоторые лекарства могут вызвать сильные головные боли. Речь идет о препаратах от кислотного рефлюкса.

Головная боль. Иллюстративное фото

Головная боль. Иллюстративное фото

Ученые обнаружили, что люди, принимающие таблетки для снижения кислотности, имеют более высокий риск возникновения изнурительных головных болей, чем те, кто их не принимает, пишет издание Mirror. Ученые назвали лекарство, которое потенциально может вызвать мигрени:

  • ингибиторы протонной помпы (ИПП), такие как омепразол и эзомепразол, антагонисты гистаминовых Н2-рецепторов,

  • блокаторы Н2-рецепторов, такие как циметидин и фамотидин,

  • антацидные добавки

К тому же применение ингибиторов протонной помпы увеличивает риск развития деменции.

"Но ученые предостерегают, что исследование не доказывает, что снижающие кислотность препараты вызывают мигрень, а лишь показывает связь", — говорится в сообщении.

Кислотный рефлюкс – это когда желудочная кислота попадает в пищевод, обычно после еды или в положении лежа. Специалисты отмечают, что у людей с кислотным рефлюксом может возникать изжога и язва. Также у таких людей может развиться гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь (ГЭРБ), которая может привести к раку пищевода.

Предыдущие исследования показали, что у людей с желудочно-кишечными заболеваниями могут чаще возникать мигрени, но автор исследования, профессор Маргарет Славин из Университета Мэриленда объяснил, что эта связь вряд ли полностью объясняет связь между препаратами, снижающими кислотность, и мигренью, обнаруженную в исследовании.

Источник: Mirror



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.mirror.co.uk/news/health/omeprazole-esomeprazole-cimetidine-famotidin-linked-37036433?int_source=nba
Теги:

Новости

Все новости