Названо головні секрети довгожителів: що допоможе дожити до 100 років

Дослідники переконані, що мешканці рідкісних “блакитних зон” частіше доживають до 100 років завдяки вживанню алкоголю.

Пенсіонер. Ілюстративне фото

Коста-Рика, Греція та Японія мають три з шести унікальних регіонів, де місцеві жителі в 10 разів частіше доживають до 100 років, ніж мешканці Сполучених Штатів, пише видання Mirror.

У цих регіонах поширені стратегії — обмеження калорій, рослинна дієта та пріоритет сімейного часу. Однак позитивно впливати на тривалість життя, може серед іншого регулярне вживання вина. “Регулярне” споживання алкоголю особливо помітне в “блакитних зонах”, де деякі мешканці випивають один або два келихи щодня, пише видання.

“Люди, хто помірно вживає алкоголь, живуть довше, ніж ті, хто не п’є. Секрет полягає в тому, щоб випивати 1-2 келихи на день (бажано сардинського вина Cannonau) з друзями”, — пояснив дослідник “блакитних зон” Ден Бюттнер.

При цьому він пояснив, що це не значить, що тиждень потрібно відмовлятися від алкоголю, а в суботу випити 14 напоїв.

Лікарі постійно наголошують на шкідливості алкоголю для організму — підвищення артеріального тиску, ризик захворювання печінки, інсультів та різних видів раку. При цьому викладач біомедичних наук в Університеті Солфорда, доктор Гарет Най зауважив, що червоне вино, при помірному вживанні, може мати певні переваги.

“Червоне вино містить хімічну речовину під назвою ресвератрол. Це рослинна сполука, яка, як припускають, має антиоксидантні властивості. Антиоксиданти допомагають захистити клітини від пошкодження, а у людей похилого віку їхня здатність захищати клітини знижується”, — пояснив він.

Окрім вживання алкоголю, мешканці “блакитних зон”, як пише видання, також використовують “трюк на 80%”, що може сприяти їхньому довголіттю. Зазвичай це передбачає невеликий прийом їжі пізно вдень або на початку вечора та споживання їжі до тих пір, поки не буде насичення приблизно на 80%. Дієтолог Гелен Белл пояснила, що цей метод може допомогти запобігти переїданню та сприяти контролю ваги, зменшуючи ризик захворювань, пов’язаних з ожирінням.

