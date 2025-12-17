Названо головні секрети довгожителів: що допоможе дожити до 100 років

Рубрики
Кречмаровская Наталия
Дослідники переконані, що мешканці рідкісних “блакитних зон” частіше доживають до 100 років завдяки вживанню алкоголю.
Пенсіонер. Ілюстративне фото
Коста-Рика, Греція та Японія мають три з шести унікальних регіонів, де місцеві жителі в 10 разів частіше доживають до 100 років, ніж мешканці Сполучених Штатів, пише видання Mirror.
У цих регіонах поширені стратегії — обмеження калорій, рослинна дієта та пріоритет сімейного часу. Однак позитивно впливати на тривалість життя, може серед іншого регулярне вживання вина. “Регулярне” споживання алкоголю особливо помітне в “блакитних зонах”, де деякі мешканці випивають один або два келихи щодня, пише видання.
При цьому він пояснив, що це не значить, що тиждень потрібно відмовлятися від алкоголю, а в суботу випити 14 напоїв.
Лікарі постійно наголошують на шкідливості алкоголю для організму — підвищення артеріального тиску, ризик захворювання печінки, інсультів та різних видів раку. При цьому викладач біомедичних наук в Університеті Солфорда, доктор Гарет Най зауважив, що червоне вино, при помірному вживанні, може мати певні переваги.
Окрім вживання алкоголю, мешканці “блакитних зон”, як пише видання, також використовують “трюк на 80%”, що може сприяти їхньому довголіттю. Зазвичай це передбачає невеликий прийом їжі пізно вдень або на початку вечора та споживання їжі до тих пір, поки не буде насичення приблизно на 80%. Дієтолог Гелен Белл пояснила, що цей метод може допомогти запобігти переїданню та сприяти контролю ваги, зменшуючи ризик захворювань, пов’язаних з ожирінням.
