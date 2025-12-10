logo_ukra

Вчені шокували відкриттям: як шоколад впливає на швидкість старіння


Вчені шокували відкриттям: як шоколад впливає на швидкість старіння

Гіркий шоколад може допомогти уповільнити старіння

10 грудня 2025, 20:22
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

Нове дослідження показало, що вживання темного шоколаду може допомогти жити довше.

Вчені шокували відкриттям: як шоколад впливає на швидкість старіння

Шоколад. Ілюстративне фото

Основний інгредієнт темного шоколаду — какао — містить теобромін, ключову сполуку, яка природним чином виробляється рослинами. Ця сполука зменшує біологічний вік – показник того, наскільки пошкоджено клітини людей з часом, пише видання Daily mail.

Вчені зауважили, що теобромін, який надає шоколаду гіркого смаку, міститься лише у значній кількості в шоколаді з високим вмістом какао. При цьому застерігають, що  темний шоколад може мати високий вміст жиру та цукру, а це означає, що його слід вживати помірно в рамках збалансованого харчування.

Вважається, що теобромін знижує кров'яний тиск, сприяє метаболізму жирів, посилює кровотік, покращує когнітивні функції та бореться з віковим зниженням когнітивних здібностей, пише видання.

Однак, як саме теобромін впливає на швидкість старіння, вчені поки не з’ясували. Команда дослідників поки що не впевнена, чи цей ефект є унікальним лише для теоброміну, чи теобромін може взаємодіяти з іншими сполуками темного шоколаду, такими як поліфеноли, які, як відомо, мають корисний вплив на здоров'я людини. 

Такі рослинні сполуки в раціоні можуть впливати на старіння організму, змінюючи спосіб вмикання або вимикання генів. 

“Деякі з цих сполук можуть взаємодіяти з “клітинним механізмом”, який контролює активність генів і сприяє формуванню здоров'я та довголіття”, — припустили вчені. 

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, чому “пивний живіт” негативно впливає на весь організм та “вбиває” серце.




Джерело: https://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-15370869/Scientists-chemical-dark-CHOCOLATE-slow-ageing.html
