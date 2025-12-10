Ученые шокировали открытием: как шоколад влияет на скорость старения

Новое исследование показало, что употребление темного шоколада может помочь жить дольше.

Шоколад. Иллюстративное фото

Основной ингредиент темного шоколада – какао – содержит теобромин, ключевое соединение, которое естественным образом производится растениями. Это соединение уменьшает биологический возраст – показатель того, насколько повреждены клетки людей с течением времени, пишет издание Daily mail.

Ученые отметили, что теобромин, придающий шоколаду горький вкус, содержится лишь в значительном количестве в шоколаде с высоким содержанием какао. При этом предостерегают, что темный шоколад может иметь высокое содержание жира и сахара, что означает, что его следует употреблять умеренно в рамках сбалансированного питания.

Считается, что теобромин снижает кровяное давление, способствует метаболизму жиров, усиливает кровоток, улучшает когнитивные функции и борется с возрастным снижением когнитивных способностей, пишет издание.

Однако как именно теобромин влияет на скорость старения, ученые пока не выяснили. Команда исследователей пока не уверена, уникален ли этот эффект только для теобромина, или теобромин может взаимодействовать с другими соединениями темного шоколада, такими как полифенолы, которые, как известно, оказывают полезное влияние на здоровье человека.

Такие растительные соединения в рационе могут оказывать влияние на старение организма, изменяя способ включения или выключения генов.

"Некоторые из этих соединений могут взаимодействовать с "клеточным механизмом", контролирующим активность генов и способствующим формированию здоровья и долголетия", — предположили ученые.

