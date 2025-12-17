Названы главные секреты долгожителей: что поможет дожить до 100 лет

Рубрики
Кречмаровская Наталия
Исследователи убеждены, что жители редких "голубых зон" чаще доживают до 100 лет благодаря употреблению алкоголя.
Пенсионер. Иллюстративное фото
У Коста-Рики, Греции и Японии есть три из шести уникальных регионов, где местные жители в 10 раз чаще доживают до 100 лет, чем жители Соединенных Штатов, пишет издание Mirror.
В этих регионах распространены стратегии – ограничение калорий, растительная диета и приоритет семейного времени. Однако положительно влиять на продолжительность жизни может среди прочего регулярное употребление вина. "Регулярное" потребление алкоголя особенно заметно в "голубых зонах", где некоторые жители выпивают один или два бокала каждый день, пишет издание.
При этом он объяснил, что это не значит, что неделю нужно отказываться от алкоголя, а в субботу выпить 14 напитков.
Врачи постоянно отмечают вред алкоголя для организма — повышение артериального давления, риск заболевания печени, инсультов и различных видов рака. При этом преподаватель биомедицинских наук в Университете Солфорда доктор Гарет Най отметил, что красное вино, при умеренном употреблении, может иметь определенные преимущества.
Кроме употребления алкоголя, жители "голубых зон", как пишет издание, также используют "трюк на 80%", что может способствовать их долголетию. Обычно это предполагает небольшой прием пищи поздним днем или в начале вечера и потребление пищи до тех пор, пока не будет насыщение примерно на 80%. Диетолог Гелен Белл объяснила, что этот метод может помочь предотвратить переедание и способствовать контролю веса, уменьшая риск заболеваний, связанных с ожирением.
