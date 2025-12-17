Названы главные секреты долгожителей: что поможет дожить до 100 лет

Исследователи убеждены, что жители редких "голубых зон" чаще доживают до 100 лет благодаря употреблению алкоголя.

Пенсионер. Иллюстративное фото

У Коста-Рики, Греции и Японии есть три из шести уникальных регионов, где местные жители в 10 раз чаще доживают до 100 лет, чем жители Соединенных Штатов, пишет издание Mirror.

В этих регионах распространены стратегии – ограничение калорий, растительная диета и приоритет семейного времени. Однако положительно влиять на продолжительность жизни может среди прочего регулярное употребление вина. "Регулярное" потребление алкоголя особенно заметно в "голубых зонах", где некоторые жители выпивают один или два бокала каждый день, пишет издание.

"Люди, кто умеренно употребляет алкоголь, живут дольше, чем не пьющие. Секрет состоит в том, чтобы выпивать 1-2 бокала в день (желательно сардинского вина Cannonau) с друзьями", — пояснил исследователь "голубых зон" Дэн Бюттнер.

При этом он объяснил, что это не значит, что неделю нужно отказываться от алкоголя, а в субботу выпить 14 напитков.

Врачи постоянно отмечают вред алкоголя для организма — повышение артериального давления, риск заболевания печени, инсультов и различных видов рака. При этом преподаватель биомедицинских наук в Университете Солфорда доктор Гарет Най отметил, что красное вино, при умеренном употреблении, может иметь определенные преимущества.

"Красное вино содержит химическое вещество под названием ресвератрол. Это растительное соединение, которое, как предполагают, обладает антиоксидантными свойствами. Антиоксиданты помогают защитить клетки от повреждения, а у пожилых людей их способность защищать клетки снижается", — пояснил он.

Кроме употребления алкоголя, жители "голубых зон", как пишет издание, также используют "трюк на 80%", что может способствовать их долголетию. Обычно это предполагает небольшой прием пищи поздним днем или в начале вечера и потребление пищи до тех пор, пока не будет насыщение примерно на 80%. Диетолог Гелен Белл объяснила, что этот метод может помочь предотвратить переедание и способствовать контролю веса, уменьшая риск заболеваний, связанных с ожирением.

Напомним: портал "Комментарии" писал, как шоколад влияет на скорость старения.



