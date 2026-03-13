Названо 3 ключові симптоми, які сигналізують про діабет

Діабет називають тихим вбивцею. Багато людей живе з хворобою навіть не підозрюючи про її наявність. Діабет — це зазвичай довічний стан, який призводить до надмірного підвищення рівня цукру в крові людини.

Більшість пацієнтів зазвичай мають діабет 2 типу, який часто спричинений факторами способу життя, такими як надмірна вага та недостатня фізична активність, пише видання Express.

Лікарі назвали три ключові симптоми діабету:

Часте сечовипускання — зазвичай люди мочаться від чотирьох до семи разів на день. Якщо візити до туалету частіші, особливо якщо доводиться вставати декілька разів вночі, то це сигнал, що нирки наполегливо працюють над виведенням надлишку цукру з крові. Лікарі радять обмежити споживання рідини після 19:00 та уникати напоїв з кофеїном після 17:00.

Надмірна спрага — ознакою підвищеного рівня цукру в крові називають ситуацію, коли навіть понад чотири літри води щодня не втамовують спрагу.

Втома - відчуття втоми, слабкості та виснаження виникає, коли цукор не може потрапити до клітин, щоб забезпечити їх енергією, і ниркам доводиться працювати з підвищеною інтенсивністю, щоб вивести надлишок цукру.

Саме втому та слабкість навіть при виконанні щоденних завдань лікарі “червоним прапорцем” діабету. Підкреслюють, що втома є найпоширенішим симптомом діабету 2 типу.

