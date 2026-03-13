Названы 3 ключевых симптома, которые сигнализируют о диабете

Диабет называют тихим убийцей. Многие люди живут с болезнью даже не подозревая о ее наличии. Диабет – это обычно пожизненное состояние, которое приводит к чрезмерному повышению уровня сахара в крови человека.

Диабет. Иллюстративное фото

Большинство пациентов обычно имеют диабет 2 типа, часто вызываемый факторами образа жизни, такими как избыточный вес и недостаточная физическая активность, пишет издание Express.

Врачи назвали три ключевых симптома диабета:

Частое мочеиспускание – обычно люди мочатся от четырех до семи раз в день. Если визиты в туалет чаще, особенно если приходится вставать несколько раз ночью, то это сигнал, что почки упорно работают над выведением излишка сахара из крови. Врачи советуют ограничить потребление жидкости после 19.00 и избегать напитков с кофеином после 17.00.

Чрезмерная жажда – признаком повышенного уровня сахара в крови называют ситуацию, когда даже более четырех литров воды ежедневно не утоляют жажду.

Усталость – чувство усталости, слабости и истощения возникает, когда сахар не может попасть в клетки, чтобы обеспечить их энергией, и почкам приходится работать с повышенной интенсивностью, чтобы вывести избыток сахара.

Именно усталость и слабость даже при выполнении ежедневных заданий врачи "красным флажком" диабета. Подчеркивают, что усталость является наиболее распространенным симптомом диабета 2 типа.

