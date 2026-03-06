Як розпізнати хвороби нирок: названо ранні симптоми

Захворювання нирок на ранніх стадіях малопомітні — перші симптоми можна легко пропустити. Однак рання діагностика допоможе вчасно виявити проблему та отримати необхідне лікування.

Проблеми з нирками. Ілюстративне фото

ТОП ранніх симптомів захворювань печінки, про які варто знати:

Зміна сечовипускання — часті позиви до туалету вночі або зміна кольору і текстури сечі, зокрема поява піни сигналізують про порушення функції нирок. Це вказує, що нирки починають пропускати білок у сечу або не можуть концентрувати її належним чином.

Постійна втома і слабкість — якщо нирки не можуть ефективно фільтрувати відходи, токсини накопичуються в крові, що може зменшувати рівень еритроцитів і викликати анемію.

Набряклість обличчя, рук або ніг — при захворюваннях нирки не здатні виводити зайву рідину, що призводить до її накопичення в тканинах. Затримка рідини особливо помітна навколо очей і внизу ніг.

Зниження апетиту і нудота - накопичення відходів у крові впливає на роботу травної системи, що може призводити до відчуття нудоти, присмаку металу в роті та втрати інтересу до їжі.

Суха та свербляча шкіра або судоми м’язів - виникає через порушення балансу електролітів.

Неприродно високий артеріальний тиск може бути як причиною, так і наслідком проблем з нирками. Нирки беруть участь у регуляції тиску крові, і їх дисфункція може спричинити стійке підвищення артеріального тиску, яке важко контролювати без медичного втручання.

