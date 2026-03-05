Як знизити ризик діабету та серцевих хвороб: секрет у поєднанні двох фруктів

Раціон допомагає підтримувати здоров'я та уникнути багатьох захворювань. Так, поєднання двох фруктів допомагає знизити ризик діабету та захворювань серця.

Проблеми з серцем. Ілюстративне фото

Дослідження довели, що такого результату можна досягти, вживаючи щодня одне авокадо та чашку манго. Покращення функції кровоносних судин та діастолічного артеріального тиску, які є показниками здоров'я серцево-судинної системи помітне через 8 тижнів вживання такої комбінації.

Манго — це джерелом клітковини та вітаміну С, в авокадо — джерело клітковини та корисних жирів.

“Учасники дослідження, хто щодня вживав цю фруктову комбінацію, через 8 тижнів спостерігали значне покращення функції кровоносних судин та інших показників здоров'я кровоносних судин. Учасники також спостерігали збільшення споживання клітковини, вітаміну С та мононенасичених жирів, які пов'язані зі здоров'ям серця та кровообігу, без збільшення ваги чи загального споживання калорій”, — йдеться у повідомленні.

Вчені підсумували, що додавання 1 авокадо та 1 склянки манго на день знижує харчові фактори ризику та покращує показники здоров’я судин, що слугує практичною стратегією для покращення серцево-судинних показників шляхом зміни способу життя.

