Як знизити ризик діабету та серцевих хвороб: секрет у поєднанні двох фруктів

Рубрики
МЕНЮ
Кречмаровская Наталия
Раціон допомагає підтримувати здоров'я та уникнути багатьох захворювань. Так, поєднання двох фруктів допомагає знизити ризик діабету та захворювань серця.
Проблеми з серцем. Ілюстративне фото
Дослідження довели, що такого результату можна досягти, вживаючи щодня одне авокадо та чашку манго. Покращення функції кровоносних судин та діастолічного артеріального тиску, які є показниками здоров'я серцево-судинної системи помітне через 8 тижнів вживання такої комбінації.
Манго — це джерелом клітковини та вітаміну С, в авокадо — джерело клітковини та корисних жирів.
Вчені підсумували, що додавання 1 авокадо та 1 склянки манго на день знижує харчові фактори ризику та покращує показники здоров’я судин, що слугує практичною стратегією для покращення серцево-судинних показників шляхом зміни способу життя.
Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що вітамін D життєво важливий для організму, однак надмірна доза може завдати значної шкоди серцю та ниркам.
Національна служба охорони здоров'я (Велика Британія) зазначає, що вітамін D допомагає регулювати рівень кальцію та фосфатів в організмі, які необхідні для здоров'я кісток, зубів та м'язів, також він відіграє життєво важливу роль у підтримці імунної системи.