Как снизить риск диабета и болезней сердца: секрет в сочетании двух фруктов

Рацион помогает поддерживать здоровье и избежать многих заболеваний. Так сочетание двух фруктов помогает снизить риск диабета и заболеваний сердца.
Проблемы с сердцем. Иллюстративное фото
Исследования доказали, что такого результата можно добиться, употребляя каждый день одно авокадо и чашку манго. Улучшение функции кровеносных сосудов и диастолического артериального давления, которые являются показателями здоровья сердечно-сосудистой системы, заметно через 8 недель применения такой комбинации.
Манго – это источник клетчатки и витамина С, в авокадо – источник клетчатки и полезных жиров.
Ученые подытожили, что добавление 1 авокадо и 1 стакана манго в день снижает пищевые факторы риска и улучшает показатели здоровья сосудов, что служит практической стратегией для улучшения сердечно-сосудистых показателей путем изменения образа жизни.
