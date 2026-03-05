logo

Здоровье диета и питание Как снизить риск диабета и болезней сердца: секрет в сочетании двух фруктов
Как снизить риск диабета и болезней сердца: секрет в сочетании двух фруктов

Сочетание двух фруктов – настоящая бомба против диабета и болезней сердца

5 марта 2026, 17:29
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

Рацион помогает поддерживать здоровье и избежать многих заболеваний. Так сочетание двух фруктов помогает снизить риск диабета и заболеваний сердца.

Как снизить риск диабета и болезней сердца: секрет в сочетании двух фруктов

Проблемы с сердцем. Иллюстративное фото

Исследования доказали, что такого результата можно добиться, употребляя каждый день одно авокадо и чашку манго. Улучшение функции кровеносных сосудов и диастолического артериального давления, которые являются показателями здоровья сердечно-сосудистой системы, заметно через 8 недель применения такой комбинации.

Манго – это источник клетчатки и витамина С, в авокадо – источник клетчатки и полезных жиров.

"Участники исследования, кто ежедневно употреблял эту фруктовую комбинацию, через 8 недель наблюдали значительное улучшение функции кровеносных сосудов и других показателей здоровья кровеносных сосудов. Участники также наблюдали увеличение потребления клетчатки, витамина С и мононенасыщенных жиров, связанных со здоровьем сердца и кровообращения, без увеличения веса или общего потребления калорий”, — говорится в сообщении.

Ученые подытожили, что добавление 1 авокадо и 1 стакана манго в день снижает пищевые факторы риска и улучшает показатели здоровья сосудов, что служит практической стратегией для улучшения сердечно-сосудистых показателей путем изменения образа жизни.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что витамин D жизненно важен для организма, однако чрезмерная доза может нанести значительный вред сердцу и почкам.

Национальная служба здравоохранения (Великобритания) отмечает, что витамин D помогает регулировать уровень кальция и фосфатов в организме, необходимых для здоровья костей, зубов и мышц, также играет жизненно важную роль в поддержании иммунной системы.




Источник: https://www.express.co.uk/life-style/health/2175802/fruit-food-heart-health-diabetes
