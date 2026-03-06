Как распознать болезни почек: названы ранние симптомы

Заболевания почек на ранних стадиях малозаметны – первые симптомы можно легко пропустить. Однако ранняя диагностика поможет вовремя выявить проблему и получить необходимое лечение.

ТОП ранних симптомов заболеваний печени, о которых следует знать:

Смена мочеиспускания – частые позывы к туалету ночью или изменение цвета и текстуры мочи, в частности появление пены сигнализируют о нарушении функции почек. Это указывает на то, что почки начинают пропускать белок в мочу или не могут концентрировать ее должным образом.

Постоянная усталость и слабость – если почки не могут эффективно фильтровать отходы, токсины накапливаются в крови, что может уменьшать уровень эритроцитов и вызвать анемию.

Отечность лица, рук или ног – при заболеваниях почки не способны выводить излишнюю жидкость, что приводит к ее накоплению в тканях. Задержка жидкости особенно заметна вокруг глаз и снизу ног.

Снижение аппетита и тошнота – накопление отходов в крови влияет на работу пищеварительной системы, что может приводить к ощущению тошноты, привкусу металла во рту и потере интереса к пище.

Сухая и зудящая кожа или судороги мышц – возникает из-за нарушения баланса электролитов.

Неестественно высокое артериальное давление может быть как причиной, так и следствием проблем с почками. Почки участвуют в регуляции давления крови, и их дисфункция может вызвать стойкое повышение артериального давления, которое трудно контролировать без медицинского вмешательства.

