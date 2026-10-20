Набряк, який не минає: цей симптом може попереджати про серйозну небезпеку

Тромбоз може розвиватися незалежно від віку та способу життя, а його перші прояви не завжди викликають занепокоєння. Водночас деякі, на перший погляд, незначні зміни в організмі можуть сигналізувати про утворення тромбу – згустка крові, який здатен перешкоджати нормальному кровообігу.

Набряк ніг. Фото: із відкритих джерел

Симптоми залежать від розташування тромбу, його типу та індивідуальних особливостей людини. Особливу увагу варто приділяти можливим ознакам тромбозу глибоких вен рук або ніг.

Одним із тривожних сигналів є набряк кінцівки. Він може виникнути раптово, бути помітнішим, ніж зазвичай, або супроводжуватися зміною кольору шкіри. Уражена ділянка також може ставати теплішою на дотик, а шкіра – набувати фіолетового відтінку.

Насторожити має і набряк, який зберігається протягом усього дня та не зменшується навіть після підняття руки чи ноги. Такі прояви можуть бути пов’язані з порушенням відтоку крові й потребують медичної оцінки.

Водночас набряк не обов’язково означає тромбоз: причини можуть бути різними. Визначити їх самостійно неможливо, тому за появи незвичних симптомів важливо звернутися до лікаря.

Якщо набряк виник раптово, особливо на одній кінцівці, не варто відкладати медичну допомогу. А якщо з’явилися задишка, біль у грудях, непритомність або раптове утруднення дихання, необхідно негайно викликати екстрену допомогу: це можуть бути ознаки небезпечного ускладнення – тромбоемболії легеневої артерії.

Раннє розпізнавання симптомів і своєчасне обстеження допомагають виявити проблему та знизити ризик тяжких наслідків.

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