Непроходящий отек: этот симптом может предупреждать о серьезной опасности

Тромбоз может развиваться независимо от возраста и образа жизни, а его первые проявления не всегда вызывают беспокойство. В то же время некоторые, на первый взгляд, незначительные изменения в организме могут сигнализировать об образовании тромба – сгустка крови, способного препятствовать нормальному кровообращению.

Отек ног. Фото: из открытых источников

Симптомы зависят от расположения тромба, его типа и индивидуальных особенностей человека. Особое внимание следует уделять возможным признакам тромбоза глубоких вен рук или ног.

Одним из тревожных сигналов является отек конечности. Он может возникнуть внезапно, быть более заметным, чем обычно, или сопровождаться изменением цвета кожи. Пораженный участок также может становиться теплее на ощупь, а кожа – приобретать фиолетовый оттенок.

Насторожить должен отек, который сохраняется в течение всего дня и не уменьшается даже после поднятия руки или ноги. Такие проявления могут быть связаны с нарушением оттока крови и медицинской оценки.

В то же время отек не обязательно означает тромбоз: причины могут быть разными. Определить их самостоятельно невозможно, поэтому при появлении необычных симптомов важно обратиться к врачу.

Если отек возник внезапно, особенно на одной конечности, не следует откладывать медицинскую помощь. А если появились одышка, боль в груди, обморок или внезапное затруднение дыхания, необходимо немедленно вызвать экстренную помощь: это могут быть признаки опасного осложнения – тромбоэмболии легочной артерии.

Раннее распознавание симптомов и своевременное обследование помогают выявить проблему и снизить риск тяжелых последствий.

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