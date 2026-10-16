Всього 40 грамів на день і настрій зміниться: вчені дослідили несподіваний ефект одного з продуктів

Звичайні волоські горіхи можуть бути корисними не лише для серця та загального харчового балансу, а й для процесів, пов’язаних із настроєм і метаболізмом. Науковці досліджують, як щоденне споживання 40 грамів цього продукту може позначатися на організмі. Про результати досліджень повідомляє видання Food & Function.

Волоський горіх. Фото: з відкритих джерел

Потенційний ефект пояснюють складом горіхів. Вони містять омега-3 жирні кислоти, клітковину та триптофан – незамінну амінокислоту, яку організм використовує для синтезу серотоніну. Цей хімічний посередник бере участь у регуляції настрою, сну й апетиту. Саме тому дослідники приділяють увагу можливому зв’язку між раціоном і процесами, що впливають на емоційне самопочуття.

Ще одна особливість волоських горіхів – поліфеноли, сполуки з антиоксидантними властивостями. Серед них є елагітаніни, які кишкові бактерії можуть перетворювати на речовини, відомі як уролітини. Науковці вивчають їхню можливу роль у підтримці здоров’я та взаємодії між кишківником і мозком.

Цей зв’язок особливо цікавить учених, оскільки кишкова мікробіота бере участь у багатьох фізіологічних процесах. Поєднання харчових волокон, жирних кислот та рослинних сполук може впливати на обмін речовин і механізми, пов’язані з емоційним станом.

Однак робити висновок, що 40 грамів горіхів щодня гарантовано покращать настрій або підвищать рівень серотоніну саме в мозку, не можна. Наявність корисних речовин у продукті сама по собі не доводить конкретного лікувального ефекту.

Так само волоські горіхи не варто розглядати як засіб лікування депресії чи інших психічних розладів. Для надійного підтвердження впливу необхідні масштабніші й триваліші дослідження за участю різних груп людей.

Водночас горіхи можуть залишатися частиною збалансованого харчування. Їхня поживна цінність робить цей продукт доречним у раціоні, хоча остаточні висновки про його вплив на настрій і метаболізм ще потребують наукового підтвердження.

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