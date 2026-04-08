На якому боці краще спати: вчені пояснили, як положення тіла впливає на здоров’я

Якість сну залежить не лише від тривалості відпочинку або відсутності гаджетів перед сном. Важливу роль відіграє і положення тіла. Дослідження показують, що те, на якому боці ми спимо, може впливати на травлення, дихання і стан шкіри. Вчені пояснили, які пози під час сну можуть бути кориснішими та кому варто звернути на це особливу увагу.

На якому боці краще спати. Фото: Freepik

Сон на лівому боці

Лікарі вважають сон на лівому боці корисним для травної системи. Це пов’язано з анатомічною будовою організму, адже шлунок розташований ліворуч у черевній порожнині. Коли людина спить на цьому боці, вміст шлунка під дією сили тяжіння залишається всередині органа, що зменшує ризик потрапляння кислоти у стравохід.

Саме тому таке положення часто рекомендують людям, які страждають від печії. Печія виникає тоді, коли шлунковий сік повертається у стравохід, що викликає неприємне відчуття печіння. Однак лікарі радять не лише змінювати позу для сну, а й давати організму час на перетравлення їжі перед тим, як лягати відпочивати.

Сон на правому боці

Хоча сон на лівому боці допомагає травленню, положення на правому боці може бути кориснішим для дихання. Наукові дослідження показують, що така поза зменшує прояви апное сну. Це стан, коли дихання тимчасово зупиняється під час сну.

У дослідженні 2011 року вчені з’ясували, що сон на правому боці знижує частоту порушень дихання у людей з помірним і тяжким апное. Пізніші наукові роботи також показали, що люди з серцевою недостатністю інстинктивно частіше обирають саме правий бік. Імовірно, це може бути природним механізмом, який допомагає організму полегшити роботу серця.

Сон на животі або на спині

Позиції на животі чи на спині мають свої недоліки. Сон обличчям донизу може підвищувати внутрішньоочний тиск, що пов’язують з ризиком розвитку проблем з зором, зокрема глаукоми. Крім того, тиск подушки на обличчя може сприяти появі так званих "зморшок сну".

Сон на спині менш шкідливий для шкіри, але може ускладнювати дихання та провокувати хропіння. Саме тому фахівці радять обирати позу з урахуванням власного здоров’я. У середньому люди змінюють положення тіла до 20 разів за ніч, тож ідеальної пози для всіх не існує.

