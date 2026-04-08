На какой стороне лучше спать: ученые объяснили, как положение тела влияет на здоровье

Качество сна зависит не только от длительности отдыха или отсутствия гаджетов перед сном. Важную роль играет и положение тела. Исследования показывают, что то, на какой стороне мы спим, может влиять на пищеварение, дыхание и состояние кожи. Ученые объяснили, какие позы во время сна могут быть более полезными и кому следует обратить на это особое внимание.

На какой стороне лучше спать.

Сон на левом боку

Врачи считают сон на левом боку полезным для пищеварительной системы. Это связано с анатомическим строением организма, ведь желудок расположен слева в брюшной полости. Когда человек спит на этой стороне, содержимое желудка под действием силы тяжести остается внутри органа, что уменьшает риск попадания кислоты в пищевод.

Именно поэтому такое положение часто рекомендуют людям, страдающим изжогой. Изжога возникает тогда, когда желудочный сок возвращается в пищевод, что вызывает неприятное чувство жжения. Однако врачи советуют не только менять позу для сна, но и давать организму время на переваривание пищи, прежде чем ложиться отдыхать.

Сон на правой стороне

Хотя сон на левом боку помогает пищеварению, положение на правой стороне может быть более полезным для дыхания. Научные исследования показывают, что такая поза уменьшает проявления апноэ сна. Это состояние, когда дыхание временно останавливается во время сна.

В исследовании 2011 года ученые выяснили, что сон на правой стороне снижает частоту нарушений дыхания у людей с умеренным и тяжелым апноэ. Более поздние научные работы также показали, что люди с сердечной недостаточностью инстинктивно чаще выбирают именно правую сторону. Вероятно, это может быть естественным механизмом, помогающим организму облегчить работу сердца.

Сон на животе или спине

Позиции на животе или спине имеют свои недостатки. Сон лицом вниз может повышать внутриглазное давление, связывающее с риском развития проблем со зрением, в частности глаукомы. Кроме того, давление подушки на лицо может способствовать появлению так называемых морщин сна.

Сон на спине менее вреден для кожи, но может затруднять дыхание и провоцировать храп. Именно поэтому специалисты советуют выбирать позу с учетом собственного здоровья. В среднем люди меняют положение тела до 20 раз за ночь, так что идеальной позы для всех не существует.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что ученые объяснили феномен, почему людям не снятся телефоны.

Также "Комментарии" писали об идеальной поза для сна от NASA, которая помогает от бессонницы и храпа.