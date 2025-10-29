На вулиці рано темніє: ці 5 порад допоможуть залишатися бадьорим та активним

Коли на вулиці починає рано темніти, то важко залишатися бадьорим та зосередженим, але є поради, які допоможуть подолати осінню втому.

Бадьорість восени. Фото: із відкритих джерел

Перша порада – почніть свій день із сонячного світла. Коли на вулиці починає рано темніти, то мозок виробляє більше мелатоніну та серотоніну, що робить вас млявим, незосередженим та з низьким рівнем мотивації.

Ранкове світло – потужний союзник для відчуття більшої енергії та меншої депресії. Тому варто вийти на вулицю протягом першої години після пробудження, навіть на 10-20 хвилин.

Друга порада – дотримуйтесь стабільного графіка сну. Довгі та темні вечори можуть спокушати вас раніше лягти в ліжко або поринути під ковдру. Однак, надмірний сон часто робить вас більш стомленим. Тому послідовність важливіша за додаткові години сну.

Організм виробляє більше мелатоніну раніше взимку, що змушує швидше відчувати втому. Але дотримання послідовного графіка сну є надзвичайно важливим.

Третя порада – тренування. Фізична активність взимку — один із найнадійніших способів позбутися млявості, і найкращий час для руху. Переваги виходять за межі фізичної форми, навіть швидка прогулянка на свіжому повітрі або виконання йоги можуть допомогти задати енергії на весь день.

Фізичні вправи підвищують температуру тіла, що допомагає стимулювати гормони та нейрохімічні каскади в організмі, дозволяючи підтримувати бадьорість.

Вечірні тренування мають свої переваги, особливо підтримки енергії після заходу сонця. Просто переконайтеся, що ви закінчуєте тренування принаймні за дві години до сну, оскільки нейрохімічна дія фізичних вправ може порушити сон.

Четверта порада – корисні перекушування. Їжа — це не просто паливо; це спосіб стабілізувати гормони, регулювати циркадні ритми та підтримувати потік енергії, коли світловий день скорочується.

Харчування відіграє величезну роль у регулюванні енергії, особливо восени та взимку, коли короткі дні можуть порушити циркадний ритм, настрій та мотивацію.

Коли ви їсте збалансовану їжу з білком, корисними жирами та багатими на клітковину вуглеводами, то допомагаєте стабілізувати рівень цукру в крові та зменшувати енергетичні зриви.

П'ята порада – вітаміни. Короткі дні впливають не тільки на настрій, але також можуть призвести до дефіциту важливих поживних речовин в організмі. Вітамін D часто є найпоширенішим дефіцитом у жінок віком понад 40 років. Він також впливає на настрій, метаболізм та імунне здоров'я.

Перш ніж приймати будь-які нові добавки чи вітаміни, проконсультуйтеся зі своїм лікарем.

Читайте також на порталі "Коментарі" – найкращий час для вживання часнику: отримайте максимум користі.



