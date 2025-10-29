На улице рано темнеет: эти 5 советов помогут оставаться бодрым и активным

Когда на улице начинает рано темнеть, то трудно оставаться бодрым и сосредоточенным, но есть советы, которые помогут преодолеть осеннюю усталость.

Бодрость осенью. Фото: из открытых источников

Первый совет – начните свой день с солнечного света. Когда на улице начинает рано темнеть, то мозг производит больше мелатонина и серотонина, что делает вас вялым, несосредоточенным и с низким уровнем мотивации.

Утренний свет — мощный союзник для ощущения большей энергии и меньшей депрессии. Поэтому стоит выйти на улицу в течение первого часа после пробуждения, даже на 10-20 минут.

Второй совет – придерживайтесь стабильного графика сна. Длинные и темные вечера могут соблазнять вас раньше лечь в постель или погрузиться под одеяло. Однако, чрезмерный сон часто делает вас более уставшим. Поэтому последовательность важнее дополнительных часов сна.

Организм вырабатывает больше мелатонина раньше зимой, что заставляет быстрее чувствовать усталость. Но соблюдение последовательного графика сна является чрезвычайно важным.

Третий совет – тренировки. Физическая активность зимой — один из самых надежных способов избавиться от вялости, и лучшее время для движения. Преимущества выходят за рамки физической формы, даже быстрая прогулка на свежем воздухе или выполнение йоги могут помочь задать энергии на весь день.

Физические упражнения повышают температуру тела, что помогает стимулировать гормоны и нейрохимические каскады в организме, позволяя поддерживать бодрость.

Вечерние тренировки имеют свои преимущества, особенно для поддержания энергии после захода солнца. Просто убедитесь, что вы заканчиваете тренировку по крайней мере за два часа до сна, поскольку нейрохимическое воздействие физических упражнений может нарушить сон.

Четвертый совет – полезные перекусы. Еда – это не просто топливо; это способ стабилизировать гормоны, регулировать циркадные ритмы и поддерживать поток энергии, когда световой день сокращается.

Питание играет огромную роль в регулировании энергии, особенно осенью и зимой, когда короткие дни могут нарушить циркадный ритм, настроение и мотивацию.

Когда вы едите сбалансированную пищу с белком, полезными жирами и богатыми клетчаткой углеводами, то помогаете стабилизировать уровень сахара в крови и уменьшать энергетические срывы.

Пятый совет – витамины. Короткие дни влияют не только на настроение, но и также могут привести к дефициту важных питательных веществ в организме. Витамин D часто является самым распространенным дефицитом у женщин старше 40 лет. Он также влияет на настроение, метаболизм и иммунное здоровье.

Прежде, чем принимать любые новые добавки или витамины, проконсультируйтесь со своим врачом.

