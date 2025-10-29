logo

BTC/USD

113551

ETH/USD

4024.56

USD/UAH

42.08

EUR/UAH

48.98

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Здоровье наше тело На улице рано темнеет: эти 5 советов помогут оставаться бодрым и активным
commentss НОВОСТИ Все новости

На улице рано темнеет: эти 5 советов помогут оставаться бодрым и активным

Существуют простые способы поддержать энергию и настроение в короткие осенние и зимние дни

29 октября 2025, 09:50
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Когда на улице начинает рано темнеть, то трудно оставаться бодрым и сосредоточенным, но есть советы, которые помогут преодолеть осеннюю усталость.

На улице рано темнеет: эти 5 советов помогут оставаться бодрым и активным

Бодрость осенью. Фото: из открытых источников

Первый совет – начните свой день с солнечного света. Когда на улице начинает рано темнеть, то мозг производит больше мелатонина и серотонина, что делает вас вялым, несосредоточенным и с низким уровнем мотивации.

Утренний свет — мощный союзник для ощущения большей энергии и меньшей депрессии. Поэтому стоит выйти на улицу в течение первого часа после пробуждения, даже на 10-20 минут.

Второй совет – придерживайтесь стабильного графика сна. Длинные и темные вечера могут соблазнять вас раньше лечь в постель или погрузиться под одеяло. Однако, чрезмерный сон часто делает вас более уставшим. Поэтому последовательность важнее дополнительных часов сна.

Организм вырабатывает больше мелатонина раньше зимой, что заставляет быстрее чувствовать усталость. Но соблюдение последовательного графика сна является чрезвычайно важным.

Третий совет – тренировки. Физическая активность зимой — один из самых надежных способов избавиться от вялости, и лучшее время для движения. Преимущества выходят за рамки физической формы, даже быстрая прогулка на свежем воздухе или выполнение йоги могут помочь задать энергии на весь день.

Физические упражнения повышают температуру тела, что помогает стимулировать гормоны и нейрохимические каскады в организме, позволяя поддерживать бодрость.

Вечерние тренировки имеют свои преимущества, особенно для поддержания энергии после захода солнца. Просто убедитесь, что вы заканчиваете тренировку по крайней мере за два часа до сна, поскольку нейрохимическое воздействие физических упражнений может нарушить сон.

Четвертый совет – полезные перекусы. Еда – это не просто топливо; это способ стабилизировать гормоны, регулировать циркадные ритмы и поддерживать поток энергии, когда световой день сокращается.

Питание играет огромную роль в регулировании энергии, особенно осенью и зимой, когда короткие дни могут нарушить циркадный ритм, настроение и мотивацию.

Когда вы едите сбалансированную пищу с белком, полезными жирами и богатыми клетчаткой углеводами, то помогаете стабилизировать уровень сахара в крови и уменьшать энергетические срывы.

Пятый совет – витамины. Короткие дни влияют не только на настроение, но и также могут привести к дефициту важных питательных веществ в организме. Витамин D часто является самым распространенным дефицитом у женщин старше 40 лет. Он также влияет на настроение, метаболизм и иммунное здоровье.

Прежде, чем принимать любые новые добавки или витамины, проконсультируйтесь со своим врачом.

Читайте также на портале "Комментарии" — лучшее время для употребления чеснока: получите максимум пользы.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.loseit.com/articles/ways-to-stay-energized-and-active-when-it-gets-dark-early/

Новости

Все новости