Лучшее время для употребления чеснока: получите максимум пользы

Для того, чтобы получить максимум пользы от употребления чеснока, важно знать, когда его стоит употреблять.

Чеснок. Фото: из открытых источников

По данным Science Direct, чеснок содержит биоактивные соединения, такие как алицин, который вырабатывается при измельчении. Алицин улучшает функцию иммунных клеток, включая макрофаги, лимфоциты, дендритные клетки и эозинофилы, которые играют решающую роль в защите.

Исследования показывают, что употребление чеснока натощак может улучшить его иммуномодулирующее действие. Также можно употреблять во время еды для дальнейшей поддержки иммунной системы.

Чеснок связан с несколькими полезными свойствами для здоровья сердца. К ним относятся: регулирование артериального давления — соединение аллицин способствует положительному влиянию на сердечно-сосудистую функцию и улучшает кровообращение.

Антиоксидантные свойства — чеснок содержит антиоксиданты, которые могут помочь в борьбе с оксидативным стрессом и воспалением.

Употребление чеснока утром натощак может помочь поддерживать здоровье сердца. Можно получить максимальную пользу от питательных веществ и антиоксидантов, содержащихся в чесноке.

Согласно данным в журнале Antioxidants, чеснок содержит соединения с противовоспалительными свойствами, которые могут помочь справиться с воспалением, связанным с различными состояниями, такими как артрит.

Кроме того, добавки с чесноком облегчают боль и скованность в суставах и мышцах, что еще подтверждает их роль в качестве эффективного противовоспалительного средства.

Употребление чеснока во время ужина может помочь уменьшить воспаление и способствовать спокойному ночному сну.

MDPI сообщает, что чеснок оказывает значительное влияние на пищеварение и здоровье кишечника. Он может действовать как пребиотик, стимулируя рост полезных бактерий, которые необходимы для сбалансированного кишечного микробиома.

Антимикробные свойства чеснока объясняются алицином, который может уменьшить рост вредных бактерий, одновременно способствуя росту полезных.

Добавление чеснока в блюда может улучшить пищеварение и помочь организму вырабатывать ферменты, которые улучшают усвоение питательных веществ.

