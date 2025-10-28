Найкращий час для вживання часнику: отримайте максимум користі

Щоб отримати максимум користі від вживання часнику, важливо знати, коли його варто вживати.

Часник. Фото: з відкритих джерел

За даними Science Direct, часник містить біоактивні сполуки, такі як аліцин, що виробляється при подрібненні. Аліцин покращує функцію імунних клітин, включаючи макрофаги, лімфоцити, дендритні клітини та еозинофіли, які відіграють вирішальну роль у захисті.

Дослідження показують, що вживання часнику натще може поліпшити його імуномодулюючу дію. Також можна використовувати під час їжі для подальшої підтримки імунної системи.

Часник пов'язаний із декількома корисними властивостями для здоров'я серця. До них відносяться: регулювання артеріального тиску — з'єднання аліцину сприяє позитивному впливу на серцево-судинну функцію і покращує кровообіг.

Антиоксидантні властивості — часник містить антиоксиданти, які можуть допомогти у боротьбі з оксидативним стресом та запаленням.

Вживання часнику вранці натще може допомогти підтримувати здоров'я серця. Можна отримати максимальну користь від поживних речовин та антиоксидантів, що містяться у часнику.

Згідно з даними журналу Antioxidants, часник містить сполуки з протизапальними властивостями, які можуть допомогти впоратися із запаленням, пов'язаним з різними станами, такими як артрит.

Крім того, добавки з часником полегшують біль і скутість у суглобах і м'язах, що ще підтверджує їх роль як ефективний протизапальний засіб.

Вживання часнику під час вечері може допомогти зменшити запалення та сприяти спокійному нічному сну.

MDPI повідомляє, що часник значно впливає на травлення і здоров'я кишечника. Він може діяти як пребіотик, стимулюючи зростання корисних бактерій, які потрібні для збалансованого кишкового мікробіома.

Антимікробні властивості часнику пояснюються аліцином, який може зменшити ріст шкідливих бактерій, водночас сприяючи росту корисних.

Додавання часнику до страв може поліпшити травлення та допомогти організму виробляти ферменти, які покращують засвоєння поживних речовин.

