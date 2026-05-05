Лікарка назвала одну частину тіла, яка може видати розмір пеніса

Лікарка-уролог Рена Малік розповіла про несподіваний зв’язок між рисами обличчя та розміром чоловічого пеніса. За її словами, популярні уявлення про "великі руки чи ноги" як індикатор не підтверджуються наукою. Однак є одна частина тіла, яка може видати розмір пеніса.

Як розмір пеніса пов'язаний з рисами обличчя.

Рена Малік в подкасті The Diary of a CEO послалася на дослідження японських учених, яке виявило кореляцію між довжиною носа та довжиною пеніса.

"Чим довша довжина вашого носа від перенісся до кінчика, тим більше корелює довжина пеніса", — сказала лікарка та додала, що "принаймні це помітно у японського населення, яке вони досліджували".

Японське дослідження, опубліковане у журналі Basic and Clinical Andrology у 2021 році, охопило 126 чоловіків віком від 30 до 50 років. Результати показали, що у групи з більшими носами середній показник довжини пеніса був вищим та становив 13,5 см, тоді як у чоловіків з меншими носами він був 10,4 см. Подібні висновки підтвердило й окреме дослідження 2023 року.

Однак Малік наголошує, що йдеться лише про статистичну кореляцію, а не пряму залежність. На розмір впливають генетичні фактори, які формуються ще до народження, і він не змінюється залежно від віку чи способу життя. Лікарка також зауважила, що втрата ваги може візуально збільшити розмір пеніса, але вона не впливає на фізичні показники.

