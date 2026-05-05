Лікарка назвала одну частину тіла, яка може видати розмір пеніса
commentss НОВИНИ Всі новини

Лікарка назвала одну частину тіла, яка може видати розмір пеніса

Лікарка Рена Малік пояснила, чи пов’язаний розмір пеніса з рисами обличчя.

5 травня 2026, 14:25
Slava Kot

Лікарка-уролог Рена Малік розповіла про несподіваний зв’язок між рисами обличчя та розміром чоловічого пеніса. За її словами, популярні уявлення про "великі руки чи ноги" як індикатор не підтверджуються наукою. Однак є одна частина тіла, яка може видати розмір пеніса.

Як розмір пеніса пов'язаний з рисами обличчя.

Рена Малік в подкасті The Diary of a CEO послалася на дослідження японських учених, яке виявило кореляцію між довжиною носа та довжиною пеніса. 

"Чим довша довжина вашого носа від перенісся до кінчика, тим більше корелює довжина пеніса", — сказала лікарка та додала, що "принаймні це помітно у японського населення, яке вони досліджували".

Японське дослідження, опубліковане у журналі Basic and Clinical Andrology у 2021 році, охопило 126 чоловіків віком від 30 до 50 років. Результати показали, що у групи з більшими носами середній показник довжини пеніса був вищим та становив 13,5 см, тоді як у чоловіків з меншими носами він був 10,4 см. Подібні висновки підтвердило й окреме дослідження 2023 року.

Однак Малік наголошує, що йдеться лише про статистичну кореляцію, а не пряму залежність. На розмір впливають генетичні фактори, які формуються ще до народження, і він не змінюється залежно від віку чи способу життя. Лікарка також зауважила, що втрата ваги може візуально збільшити розмір пеніса, але вона не впливає на фізичні показники. 

Раніше портал "Коментарі" повідомляв про середній розмір пеніса у світі. Які показники в Україні та де фіксують найбільші значення.

Також "Коментарі" писали про лікар назвав "найнебезпечнішу позу для сексу" під час якої можна зламати пеніс.



Джерело: https://podcasts.apple.com/hu/podcast/the-better-sex-doctor-the-link-between/id1291423644?i=1000651033500&l=hu
