Врач назвала одну часть тела, которая может выдать размер пениса

Врач-уролог Рена Малик рассказала о неожиданной связи между чертами лица и размером мужского пениса. По ее словам, популярные представления о "больших руках или ногах" как индикатор не подтверждаются наукой. Однако есть одна часть тела, которая может выдать размер пениса.

Как размер пениса связан с чертами лица.

Рена Малик в подкасте The Diary of a CEO сослалась на исследование японских ученых, выявившее корреляцию между длиной носа и длиной пениса.

"Чем длиннее длина вашего носа от переносицы до кончика, тем больше коррелирует длина пениса", — сказала врач и добавила, что "по крайней мере это заметно у японского населения, которое они исследовали".

Японское исследование, опубликованное в журнале Basic and Clinical Andrology в 2021 году, охватило 126 мужчин от 30 до 50 лет. Результаты показали, что у группы с большими носами средний показатель длины пениса был выше и составил 13,5 см, в то время как у мужчин с меньшими носами он был 10,4 см. Подобные выводы подтвердило и отдельное исследование в 2023 году.

Однако Малик отмечает, что речь идет только о статистической корреляции, а не о прямой зависимости. На размер влияют генетические факторы, которые формируются еще до рождения, и он не меняется в зависимости от возраста или образа жизни. Врач также отметила, что потеря веса может визуально увеличить размер пениса, но она не влияет на физические показатели.

