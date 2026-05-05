logo

BTC/USD

80971

ETH/USD

2378.45

USD/UAH

44

EUR/UAH

51.46

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Здоровье наше тело Врач назвала одну часть тела, которая может выдать размер пениса
commentss НОВОСТИ Все новости

Врач назвала одну часть тела, которая может выдать размер пениса

Врач Рена Малик объяснила, связан ли размер пениса с чертами лица.

5 мая 2026, 14:25
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Slava Kot

Врач-уролог Рена Малик рассказала о неожиданной связи между чертами лица и размером мужского пениса. По ее словам, популярные представления о "больших руках или ногах" как индикатор не подтверждаются наукой. Однако есть одна часть тела, которая может выдать размер пениса.

Врач назвала одну часть тела, которая может выдать размер пениса

Как размер пениса связан с чертами лица. Фото: The Diary of a CEO

Рена Малик в подкасте The Diary of a CEO сослалась на исследование японских ученых, выявившее корреляцию между длиной носа и длиной пениса.

"Чем длиннее длина вашего носа от переносицы до кончика, тем больше коррелирует длина пениса", — сказала врач и добавила, что "по крайней мере это заметно у японского населения, которое они исследовали".

Японское исследование, опубликованное в журнале Basic and Clinical Andrology в 2021 году, охватило 126 мужчин от 30 до 50 лет. Результаты показали, что у группы с большими носами средний показатель длины пениса был выше и составил 13,5 см, в то время как у мужчин с меньшими носами он был 10,4 см. Подобные выводы подтвердило и отдельное исследование в 2023 году.

Однако Малик отмечает, что речь идет только о статистической корреляции, а не о прямой зависимости. На размер влияют генетические факторы, которые формируются еще до рождения, и он не меняется в зависимости от возраста или образа жизни. Врач также отметила, что потеря веса может визуально увеличить размер пениса, но она не влияет на физические показатели.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о среднем размере пениса в мире. Какие показатели в Украине и где фиксируют наибольшие значения.

Также "Комментарии" писали о враче назвал "самую опасную позу для секса" во время которой можно сломать пенис.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://podcasts.apple.com/hu/podcast/the-better-sex-doctor-the-link-between/id1291423644?i=1000651033500&l=hu
Теги:

Новости

Все новости