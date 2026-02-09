Середній розмір пеніса у світі: які показники в Україні та де фіксують найбільші значення

Оновлені дані World Population Review та аналітичної платформи Data Pandas станом на початок 2026 року дають узагальнену картину показників середнього розміру пеніса за країнами світу спираючись на кілька незалежних джерел і наукових робіт.

Який середній розмір пеніса за країнами. Фото: pexels

За оцінками, середній світовий показник довжини пеніса в ерегованому стані коливається в межах 13,1-13,9 см, залежно від методології. У дослідженнях використовували як фактичні вимірювання, так і самозвітування учасників, що може впливати на точність результатів.

Найвищі середні показники зафіксовані у низці країн Африки та Південної Америки. Найбільший розмір пеніса виявився у Демократичній Республіці Конго та Судані — по 17,9 см, далі йдуть Еквадор — 17,6 см, Гана та Республіка Конго — 17,3 см. В багатьох країнах цих регіонів середні значення перевищують 15 см.

На протилежному кінці списку виявилися держави Південно-Східної та Східної Азії, де дослідження зафіксувало найменші середні пеніси. Зокрема, Таїланд став лідером рейтингу за цим показником з 9,43 см. Далі йде Північна Корея — 9,6 см та Камбоджа -9,84 см. Дослідники також наголошують, що ці дані часто корелюють із загальним середнім зростом населення.

Карта середніх розмірів пенісів за країнами

Україна у глобальному рейтингу розміру пенісів виглядає впевнено. Середній показник для українських чоловіків становить 14,2 см, що є вищим за світовий середній рівень. Це більше, ніж у Румунії — 12,73 см, Італії — 12,5 см, Іспанії — 13,5 см та Білорусі — 13,98 см. Водночас Україна дещо поступається Німеччині — 14,48 см і Франції — 14,5 см.

Зауважимо, що подібні рейтинги середнього розміра пеніса слід сприймати обережно. На результати впливають генетичні, екологічні та методологічні фактори, а в окремих країнах вибірка даних залишається обмеженою. Тож середні показники не завжди точно відображають всю популяцію.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що вчені визначили межу, коли розмір пеніса перестає приваблювати жінок.

Також "Коментарі" писали, що лікарі назвали вік, коли пеніс перестає рости.