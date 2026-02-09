Средний размер пениса в мире: какие показатели в Украине и где фиксируют наибольшие значения

Обновленные данные World Population Review и аналитической платформы Data Pandas на начало 2026 года дают обобщенную картину показателей среднего размера пениса по странам мира, опираясь на несколько независимых источников и научных работ.

Каков средний размер пениса по странам. Фото: pexels

По оценкам, средний мировой показатель длины пениса в эрегированном состоянии колеблется в пределах 13,1-13,9 см в зависимости от методологии. В исследованиях использовали как фактические измерения, так и самоотчеты участников, что может влиять на точность результатов.

Высокие средние показатели зафиксированы в ряде стран Африки и Южной Америки. Наибольший размер пениса оказался в Демократической Республике Конго и Судане – по 17,9 см, далее следуют Эквадор – 17,6 см, Гана и Республика Конго – 17,3 см. Во многих странах этих регионов средние значения превосходят 15 см.

На противоположном конце списка оказались государства Юго-Восточной и Восточной Азии, где исследование зафиксировало самые маленькие средние члены. В частности, Таиланд стал лидером рейтинга по этому показателю с 9,43 см. Далее следует Северная Корея – 9,6 см и Камбоджа – 9,84 см. Исследователи также отмечают, что эти данные часто коррелируют с общим средним ростом населения.

Карта средних размеров пенисов по странам

Украина в глобальном рейтинге размера членов выглядит уверенно. Средний показатель для украинских мужчин составляет 14,2 см, что выше мирового среднего уровня. Это больше, чем в Румынии – 12,73 см, Италии – 12,5 см, Испании – 13,5 см и Беларуси – 13,98 см. В то же время Украина несколько уступает Германии – 14,48 см и Франции – 14,5 см.

Заметим, что подобные рейтинги среднего размера пениса следует воспринимать осторожно. На результаты оказывают влияние генетические, экологические и методологические факторы, а в отдельных странах выборка данных остается ограниченной. Так что средние показатели не всегда точно отражают всю популяцию.

