Лікарі шокували попередженням: ці 5 помилок у спеку загрожують смертю

У спеку навіть дрібна помилка може коштувати здоров’я чи життя. Лікарі NHS назвали п’ять найпоширеніших хибних дій, які люди роблять у спекотні дні, і кожна з них здатна обернутися трагедією.

Спека. Ілюстративне фото

Видання Mirror наводить п’ять небезпечних помилок у спеку.

Холодний душ. Багато хто думає, що чим холодніша вода, тим швидше охолонеш. Насправді організм реагує навпаки — намагається зберегти тепло, посилюючи кровотік до шкіри. У результаті після такого “шоку” людина відчуває себе ще гарячішою. Експерти радять обирати прохолодну або ледь теплу воду й дати тілу висохнути природно, щоб ефект охолодження був справжнім.

Сон без одягу. Здається логічним, якщо менше тканини, то менше спеки. Але голе тіло вночі не охолоджується, а навпаки страждає від липкого поту. Легкі бавовняні піжами діють як “губка”, допомагаючи випаровувати вологу й знижувати температуру. Це простий трюк, який рятує від безсонних ночей.

Дитина у шапочці. Батьки часто надягають на малюків шапочки навіть у спеку, боячись протягів. Але саме через голову немовлята віддають зайве тепло. Якщо його “зачинити”, ризик перегріву різко зростає. Лікарі попереджають: це може стати фактором синдрому раптової дитячої смерті. Тож у спекотні дні жодних шапочок.

Лікування сонячних опіків "народними методами". Обпечена шкіра потребує делікатного догляду. NHS наголошує: не можна прикладати лід, мазати вазеліном чи здирати лущення. Такі дії лише погіршують стан і збільшують ризик інфекції. Правильний шлях — прохолодний душ, зволоження та захист від сонця.

Ігнорування симптомів теплового удару. Запаморочення, нудота, сильна спрага, гаряча суха шкіра — це вже сигнал небезпеки. Якщо людина не отримує допомоги, може настати тепловий удар, який загрожує життю. Лікарі радять негайно перемістити постраждалого у прохолодне місце, дати воду й викликати медиків.

У спеку варто пам’ятати: прості звички, які здаються "корисними", можуть обернутися катастрофою. Краще довіряти перевіреним порадам лікарів, ніж експериментувати на власному здоров’ї.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, які симптоми у спеку вказують на проблеми із серцем.

https://health.comments.ua/ua/news/diseases/likari-b-yut-na-spoloh-ci-simptomi-u-speku-vkazuyut-na-problemi-iz-sercem-811565.html

https://www.mirror.co.uk/news/health/nhs-warns-over-5-common-37420701



