Лікарі б’ють на сполох: ці симптоми у спеку вказують на проблеми із серцем

Спека — це не просто дискомфорт чи привід для відпустки. Для нашого серця висока температура перетворюється на справжній іспит на витривалість.

Проблеми із серцем. Ілюстративне фото

Кардіолог Франческо Ло Монако нагадав, що за звичними скаргами на втому або важке дихання можуть ховатися сигнали, які організм подає у момент небезпеки, пише видання Express.

У звичайних умовах серце прокачує приблизно п'ять літрів крові за хвилину. Коли стовпчик термометра стрімко повзе вгору, навантаження зростає майже вдвічі. Судини розширюються, серце б'ється частіше, а тіло стрімко втрачає вологу разом із життєво важливими електролітами. Така робота на межі виснаження здатна спровокувати серйозні проблеми.

Перше, на що лікар радить звернути увагу, це біль у грудях. Багато хто намагається списати дискомфорт на спекотну погоду, проте будь-яке стискання або неприємні відчуття у цій зоні потребують негайної перевірки. Також не можна ігнорувати сильне або хаотичне серцебиття. Якщо вам здається, що серце раптом починає скакати або втрачає свій звичний ритм, не чекайте, поки це минеться само собою.

Задишка, яка з’являється навіть за мінімальних зусиль, часто сприймається як втома від тепла. Проте це може бути тривожним симптомом серцевих розладів. Особливо небезпечними стають стани, коли людина відчуває сплутаність свідомості. Це часто свідчить про те, що мозок не отримує достатньо кисню через порушення кровообігу.

Найбільшим сигналом для термінової допомоги є непритомність. Це пряме повідомлення від організму про те, що внутрішня система дала збій. Якщо ви помітили, що біль з грудей віддає у шию, щелепу чи руку, або стало настільки важко дихати, що ви втрачаєте здатність говорити, час діяти негайно.

Лікар Ло Монако радить не чекати критичного моменту, а дотримуватися простих правил: менше перебувати під прямим сонцем у розпал дня, шукати прохолоди, носити легкі речі та пити достатньо води. Відмова від алкоголю у такі дні також суттєво полегшить роботу серця. Дбайливе ставлення до себе та вчасна реакція на зміни у самопочутті допомагають уникнути серйозних наслідків.

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