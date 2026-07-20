Врачи бьют тревогу: эти симптомы в жару указывают на проблемы с сердцем

Жара – это не просто дискомфорт или повод для отпуска. Для нашего сердца высокая температура превращается в настоящий экзамен на выносливость.

Проблемы с сердцем. Иллюстративное фото

Кардиолог Франческо Ло Монако напомнил, что за привычными жалобами на усталость или тяжелое дыхание могут скрываться сигналы, которые организм подает в момент опасности, пишет издание Express.

В обычных условиях сердце прокачивает примерно пять литров крови в минуту. Когда столбик термометра стремительно ползет вверх, нагрузка возрастает почти вдвое. Сосуды расширяются, сердце бьется чаще, а тело стремительно теряет влагу вместе с жизненно важными электролитами. Такая работа на грани истощения способна спровоцировать серьезные проблемы.

Первое, на что врач советует обратить внимание, это боль в груди. Многие пытаются списать дискомфорт на жаркую погоду, однако любое сжатие или неприятные ощущения в этой зоне нуждаются в немедленной проверке. Также нельзя игнорировать сильное или хаотическое сердцебиение. Если вам кажется, что сердце вдруг начинает скакать или теряет свой привычный ритм, не ждите, пока это пройдет само собой.

Одышка, которая появляется даже при минимальных усилиях, часто воспринимается как усталость от тепла. Однако это может быть тревожным симптомом сердечных расстройств. Особенно опасными становятся состояния, когда человек ощущает спутанность сознания. Это часто свидетельствует о том, что мозг не получает достаточно кислорода из-за нарушения кровообращения.

Наибольшим сигналом для срочной помощи является обморок. Это прямое сообщение от организма о том, что внутренняя система дала сбой. Если вы заметили, что боль из груди отдает в шею, челюсть или руку, или стало настолько тяжело дышать, что вы теряете способность говорить, пора действовать немедленно.

Врач Ло Монако советует не ждать критического момента, а соблюдать простые правила: меньше находиться под прямым солнцем в разгар дня, искать прохладу, носить легкие вещи и пить достаточно воды. Отказ от алкоголя в такие дни существенно облегчит работу сердца. Бережное отношение к себе и своевременная реакция на изменения в самочувствии помогают избежать серьезных последствий.

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