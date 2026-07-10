Кардіолог назвав 4 найкращі фрукти, які врятують серце

Лікар-кардіолог назвав чотири фрукти, які можуть допомогти знизити ризик серцевих захворювань. Після деменції та хвороби Альцгеймера серцеві захворювання є однією з провідних причин смерті. Вони спричинені жировими відкладеннями, що накопичуються в артеріях, обмежуючи приплив крові до серця. Існують способи знизити ризик серцевих захворювань. І один зі способів (можливо, навіть найкращий) – це вживати здорову та збалансовану їжу. Є навіть деякі продукти, які ефективніші за інші.

Проблеми із серцем. Ілюстративне фото

Кілька досліджень показали, що вживання більшої кількості фруктів може знизити ризик серцевого нападу, інсульту або смерті від холестеринової хвороби, пише видання Mirror.

Яблука — пов’язані з покращенням артеріального тиску та рівня холестерину завдяки високому вмісту клітковини та антиоксидантів.

Авокадо — чудове джерело мононенасичених жирних кислот, корисних для серця жирів, які знижують рівень поганого холестерину ЛПНЩ і підвищують рівень хорошого холестерину ЛПВЩ.

Чорниця — також багата на антиоксиданти та джерело клітковини. Антиоксиданти важливі, оскільки вони допомагають контролювати вільні радикали в організмі, які шкідливі, якщо вони знаходяться в організмі в надмірній кількості. Вони можуть допомогти знизити артеріальний тиск, покращити гнучкість артерій та підвищити рівень холестерину ЛПВП, що допомагає захистити артерії.

Апельсини — відомі своїм вмістом вітаміну С, який є важливим антиоксидантом, а також тим, що вони містять важливі сполуки, які називаються флаванонами. Вони допомагають знизити артеріальний тиск, покращити рівень холестерину, зменшити запалення та підтримують здорову регуляцію цукру в крові, що є важливими факторами зниження ризику серцево-судинних захворювань.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, який продукт захистить від високого артеріального тиску.



