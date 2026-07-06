Найкращий продукт проти високого артеріального тиску: що варто додати до раціону

Щоденне харчування значно впливає на стан здоров’я — певні продукти, приміром, допомагають знизити артеріальний тиск.

Проблеми із серцем. Ілюстративне фото

Всесвітньо відомий дієтолог Корі Родрігес назвав суперпродуктом для людей із високим артеріальним тиском. За його словами, це буряк, пише видання Express. Цей овоч називають джерелом рослинних нітратів, які допомагають розслабити кровоносні судини та знизити артеріальний тиск.

Дослідження довели позитивний вплив буряку — вживання бурякового соку показало “загальну тенденцію” до зниження артеріального тиску, і покращення було більш помітне у чоловіків. Дослідники підкреслили, що вживання нітратів із бурякового соку “може знизити артеріальний тиск у людей з гіпертонією без ознак розвитку толерантності”.

Серед продуктів, багатих на корисні мікроелементи спеціалісти називають шпинат, селеру, капусту кале, банани та полуницю. Вони містять також поживні речовини, такі як флавоноїди, поліфеноли та калій, які можуть допомогти знизити артеріальний тиск.

Експерти провели дослідження, результати якого показали, що вживання буряка та часнику може допомогти знизити високий артеріальний тиск.

Спеціалісти називають також інші корисні продукти, які варто вживати людям з високим артеріальним тиском:

- Цільнозернові продукти, такі як коричневий рис, цільнозерновий хліб та овес — містять більше поживних речовин і клітковини, ніж рафіновані крохмалисті вуглеводи, такі як білий хліб, макарони та рис, а “вживання більшої кількості клітковини пов’язане зі зниженням ризику серцево-судинних захворювань”.

- Пісний білок, такий як курка, індичка та риба, а також яйця та бобові, також корисні, як і молоко та молочні продукти, такі як натуральний або грецький йогурт, як частина здорового, збалансованого харчування.

Загалом спеціалісти зазначають, що у раціоні людей з високим артеріальним тиском має бути більше фруктів, овочів, цільнозернових продуктів і молочних продуктів, а також менше споживати солі, насичених жирів, солодкої їжі та алкоголю.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, які продукти захистять від раку, інсульту, високого холестерину та тиску.



