Лучший продукт против высокого артериального давления: что следует добавить в рацион

Ежедневное питание оказывает значительное влияние на состояние здоровья — определенные продукты, к примеру, помогают снизить артериальное давление.

Проблемы с сердцем. Иллюстративное фото

Всемирно известный диетолог Кори Родригес назвал суперпродуктом для людей с высоким артериальным давлением. По его словам, это свекла, пишет издание Express. Этот овощ называют источником растительных нитратов, помогающих расслабить кровеносные сосуды и снизить артериальное давление.

До следствия довели положительное влияние свеклы — употребление свекловичного сока показало "общую тенденцию" к снижению артериального давления, и улучшение было более заметно у мужчин. Исследователи подчеркнули, что употребление нитратов из свекловичного сока может снизить артериальное давление у людей с гипертонией без признаков развития толерантности.

Среди продуктов, богатых полезными микроэлементами специалисты называют шпинат, сельдерей, капусту кале, бананы и клубнику. Они содержат также питательные вещества, такие как флавоноиды, полифенолы и калий, которые могут помочь снизить артериального давления.

Эксперты провели исследование, результаты которого показали, что употребление свеклы и чеснока поможет снизить высокое артериальное давление.

Специалисты называют также другие полезные продукты, которые следует употреблять людям с высоким артериальным давлением:

- Цельнозерновые продукты, такие как коричневый рис, цельнозерновой хлеб и овес — содержат больше питательных веществ и клетчатки, чем рафинированные крахмалистые углеводы, такие как белый хлеб, макароны и рис, а употребление большего количества клетчатки связано со снижением риска сердечно-сосудистых.

- Постный белок, такой как курица, индейка и рыба, а также яйца и бобовые, также полезны, как молоко и молочные продукты, такие как натуральный или греческий йогурт, как часть здорового, сбалансированного питания.

Специалисты отмечают, что в рационе людей с высоким артериальным давлением должно быть больше фруктов, овощей, цельнозерновых продуктов и молочных продуктов, а также меньше потреблять соли, насыщенных жиров, сладкой пищи и алкоголя.

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