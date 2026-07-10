Кардиолог назвал 4 лучших фрукта, которые спасут сердце

Врач-кардиолог назвал четыре фрукта, которые могут помочь снизить риск сердечных заболеваний. После деменции и болезни Альцгеймера сердечные болезни являются одной из ведущих причин смерти. Они вызваны жировыми отложениями, накапливающимися в артериях, ограничивая приток крови к сердцу. Есть способы понизить риск сердечных заболеваний. И один из способов (возможно, даже самый лучший) – это употреблять здоровую и сбалансированную пищу. Есть даже некоторые продукты, которые эффективнее других.

Проблемы с сердцем. Иллюстративное фото

Несколько исследований показали, что употребление большего количества фруктов может снизить риск сердечного приступа, инсульта или смерти от болезни холестерина, пишет издание Mirror.

Яблоки связаны с улучшением артериального давления и уровня холестерина благодаря высокому содержанию клетчатки и антиоксидантов.

Авокадо – отличный источник мононенасыщенных жирных кислот, полезных для сердца жиров, снижающих уровень плохого холестерина ЛПНП и повышающих уровень хорошего холестерина ЛПВП.

Черника также богата антиоксидантами и источником клетчатки. Антиоксиданты важны, поскольку они помогают контролировать свободные радикалы в организме, которые вредны, если они находятся в организме избыточно. Они могут помочь снизить АД, улучшить гибкость артерий и повысить уровень холестерина ЛПВП, что помогает защитить артерии.

Апельсины известны своим содержанием витамина С, который является важным антиоксидантом, а также тем, что они содержат важные соединения, которые называются флаванонами. Они помогают снизить АД, улучшить уровень холестерина, уменьшить воспаление и поддерживают здоровую регуляцию сахара в крови, что является важными факторами снижения риска сердечно-сосудистых заболеваний.

Напомним: портал "Комментарии" писал , какой продукт защитит от высокого артериального давления.



